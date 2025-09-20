انطلاق العام الدراسي الجديد 2025-2026 بانتظام وحماس في المدارس

شهدت المدارس في جميع أنحاء البلاد انطلاق العام الدراسي الجديد 2025-2026، حيث شارك الطلاب في طابور الصباح، معبرين عن فرحتهم وشوقهم للعودة إلى الدراسة، والتزامًا بالانضباط المدرسي. الوزارة تشدد على أهمية طابور الصباح وتعزيز الهوية الوطنية، مع التركيز على بيئة تعليمية آمنة وجاذبة.

شهدت المدارس في مختلف أنحاء البلاد، صباح اليوم، انطلاق العام الدراسي الجديد 2025-2026، حيث توافد الطلاب ، وهم يحملون حقائبهم ويرتدون الزي المدرسي، إلى ساحات المدارس في وقت مبكر للمشاركة في طابور الصباح . بدأت المراسم بتشكيل الصفوف بكل انتظام، وأداء تمارين الصباح، ثم أداء تحية العلم وترديد النشيد الوطني، وسط أجواء يسودها الحماس والانضباط. حرص الطلاب على الحضور المبكر، معبرين عن فرحتهم وشوقهم للعودة إلى مقاعد الدراسة ولقاء زملائهم ومعلميهم.

وقد أضفى هذا الحضور المبكر والمنظم على اليوم الأول طابعًا من النظام والانضباط، مؤكدين على أهمية الالتزام بالتعليمات المدرسية والانخراط في الأنشطة الصفية واللامنهجية على حد سواء. تخلل طابور الصباح فقرات إذاعية متنوعة، اشتملت على كلمات ترحيبية وتوجيهات تربوية، بالإضافة إلى فقرات ترفيهية، بهدف تعزيز الانضباط المدرسي وبناء بيئة تعليمية إيجابية منذ اليوم الأول. كما حرص المعلمون والإداريون على تنظيم الطابور بدقة، وتوفير الأجواء المناسبة لانطلاقة دراسية ناجحة، مؤكدين على أهمية التعاون بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور لتحقيق أهداف العام الدراسي.\من جانبها، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية الالتزام اليومي بطابور الصباح وتحية العلم وترديد النشيد الوطني، باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الانضباط المدرسي. وأكدت الوزارة على ضرورة تخصيص الحصة الأولى من كل يوم دراسي للحديث عن الانتماء وحب الوطن، وتعزيز قيم المواطنة لدى الطلاب. كما أكدت الوزارة على أهمية تهيئة بيئة تعليمية جاذبة وآمنة للطلاب، من خلال توفير المرافق التعليمية المناسبة، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب، والعمل على الحد من العنف والتنمر في المدارس. هذا بالإضافة إلى تفعيل دور مجالس الأمناء والمشاركة المجتمعية، وذلك بهدف دعم المدارس وتلبية احتياجاتها، وتعزيز الشراكة بين المدرسة والمجتمع المحلي. كما دعت الوزارة إلى التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية بالعملية التعليمية، من أجل تحقيق أهداف التعليم وتنمية قدرات الطلاب.\في سياق متصل، تزامنت انطلاقة العام الدراسي الجديد مع عدد من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى استقبال الطلاب وتشجيعهم على الدراسة. ففي بعض المدارس، تم تنظيم حفلات استقبال للطلاب الجدد، وتوزيع الهدايا والمنشورات التوعوية. كما تم تنظيم ورش عمل للطلاب وأولياء الأمور، بهدف تعريفهم بالأنظمة المدرسية الجديدة، وتقديم الدعم والإرشاد لهم. هذا بالإضافة إلى تجهيز الفصول الدراسية وتزويدها بالمستلزمات التعليمية اللازمة، وتوفير البيئة المدرسية المناسبة للتعلم والإبداع. ويأتي هذا الاهتمام بالعام الدراسي الجديد في إطار حرص الحكومة على تطوير التعليم، والارتقاء بمستوى الطلاب، وتأهيلهم للمستقبل. وتأمل الوزارة في أن يكون هذا العام الدراسي عامًا مليئًا بالنجاح والتقدم للطلاب والمعلمين على حد سواء، وتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية





