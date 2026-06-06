انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2025/2026 تحت متابعة مكثفة من وكيل الأزهر

انطلقت صباح السبت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، حيث أدى طلاب القسم العلمي امتحاني القرآن والحديث في اليوم الأول، وتفقد القائم بعمل وكيل الأزهر لجان الامتحانات بالقاهرة، للتأكد من الانضباط وتوفير بيئة مناسبة، مع إعلان أرقام الطلاب المتقدمين.

انطلقت صباح اليوم السبت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، حيث أدى طلاب القسم العلمي امتحاني القرآن الكريم والحديث الشريف في اليوم الأول، وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية شاملة لضمان انتظام سير الامتحانات داخل اللجان المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وشهدت مختلف اللجان حضورًا متسقًا للطلاب والطالبات، بينما تفقد القائم بعمل وكيل الأزهر، الشيخ أيمن عبد الغني، several لجان الامتحانات النموذجية في القاهرة الكبرى، uneasy للاطمئنان على سير العملية الامتحانية والتأكد من تطبيق كافة الضوابط والإرشادات التي حددتها مشيخة الأزهر. وفي إطار المتابعة الميدانية، تفقد الشيخ أيمن عبد الغني، يمثلوكيل الأزهر، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمجمع فتيات مدينة نصر النموذجي ومعهد حلمية الزيتون (بنين)، حيث اطمأن على انتظام أعمال اللجان وانتظام تواجد المراقبين والملاحظين.

وأكد خلال جولته أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يتابع بشكل مستمر سير الامتحانات في جميع المحافظات، ويحرص على توفير كل الإمكانات التي تضمن أداء الطلاب لامتحاناتهم في أجواء من الراحة والطمأنينة. كما وجّه شيخ الأزهر، عبر الشيخ أيمن عبد الغني، ببذل أقصى درجات العناية والرعاية للطلاب، وتوفير المياه الباردة داخل قاعات الامتحان، والتأكد من كفاءة التهوية ووسائل التبريد، خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة، لخلق بيئة امتحانية مناسبة تساعد الطلاب على التركيز.

وخلال الجولة، حرص الشيخ أيمن عبد الغني على الحديث مباشرة مع الطلاب والطالبات وتقديم الدعم المعنوي لهم، مشيرًا إلى أهمية الاجتهاد والصبر والالتزام بالتعليمات، وبذل أقصى الجهد لتحقيق التفوق والنجاح. وأضاف أن الأزهر يثق في أبنائه الطلاب ويحرص على تهيئة الأجواء المناسبة التي تمكنهم من أداء امتحاناتهم في أفضل الظروف.

كما تابع الشيخ أيمن عبد الغني سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، حيث اطمأن على انتظام اللجان في مختلف المحافظات، ومستوى الجاهزية الفنية والإدارية، وتلقى تقارير دورية عن سير العملية، ووجّه بالتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات. وبيّن قطاع المعاهد الأزهرية أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ 163,677 طالبًا وطالبة، منهم 82,366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي (45,633 طالبًا و36,733 طالبة)، و81,311 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي (41,468 طالبًا و39,843 طالبة).

يتم الامتحان من خلال 581 لجنة رئيسة على مستوى الجمهورية، تضم 10,230 لجنة فرعية، ويشارك في أعمال الملاحظة 22,660 معلمًا ومعلمة، مما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان حسن سير العملية الامتحانية. وتأتي هذه الاستعدادات والاجراءات استكمالاً للجهود التي يبذلها الأزهر الشريف لتوفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة، تعكس حرص مؤسسة الأزهر على الطالب وتقديم الدعم الكامل له في هذه المرحلة المهمة من مسيرته التعليمية، وتأكيدًا على رسالة الأزهر في تخريج أجيال مت Legendsة ملتزمة بالقيم والعلوم الشرعية والحديثة على حد سواء.

ويستمر قطاع المعاهد الأزهرية في متابعة سير الامتحانات يوميًا عبر غرفة العمليات وفرق المتابعة الميدانية، لضمان انتهاء الامتحانات في مواعيدها المحددة وبأعلى معايير الدقة والعدالة





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