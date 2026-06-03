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انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني

تعليم News

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني
امتحانات الشهادة الإعدادية 2026الترم الثانيمحافظتي القاهرة والجيزة
📆6/3/2026 5:19 AM
📰ElBaladOfficial
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تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني في محافظتي القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات غداً الخميس 4 يونيو 2026 بينما توجد محافظات أخرى تبدأ امتحاناتها السبت ، وذلك حسب الجدول المُعلن في كل محافظة .

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني في محافظتي القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات غداً الخميس 4 يونيو 2026 بينما توجد محافظات أخرى تبدأ امتحاناتها السبت ، وذلك حسب الجدول المُعلن في كل محافظة .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صور جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني الخاصة بالمحافظات التي تبدأ غداً الخميس. جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني محافظة القاهرةالخميس 4 يونيو : الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات + التربية الفنية السبت 6 يونيو 2026 : اللغة العربية والخط والاملاء الأحد 7 يونيو 2026 : الدراسات الاجتماعية + التربية الدينية الاثنين 8 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثلاثاء 9 يونيو 2026 : الهندسة الأربعاء 10 يونيو 2026 : الجبر والاحصاء الخميس 11 يونيو 2026 : العلوم + التربية الرياضية ( نظري) 4 يوليو ..

موعد انطلاق امتحانات الفرصة الثانية لطلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقينبرشاش الثلج|مدير مدرسة يحتفل مع طلابه بإنتهاء الدراسة وسط هتافا

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امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني محافظتي القاهرة والجيزة

 

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