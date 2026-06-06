انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2026 في جميع محافظات الجمهورية

تبدأ اليوم السبت امتحانات الدبلومات الفنية 2026 التحريرية بمشاركة 821 ألف طالب وطالبة في 2506 لجنة، وتستمر حتى 18 يونيو.

تبدأ اليوم السبت الموافق 6 يونيو 2026 امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025-2026 في جميع محافظات الجمهورية. تشمل هذه ال امتحانات نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات بكافة نوعياتها: الصناعي، الزراعي، التجاري، والفندقي، بالإضافة إلى دبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والإعداد المهني، وال تعليم والتدريب المزدوج.

كما تم اعتماد جداول خاصة بطلبة الدمج في كل نوعية، والطلاب الذين يدرسون وفق منهجية الجدارات المهنية. تستمر الامتحانات حتى الخميس 18 يونيو 2026، على أن يؤدي الطلاب امتحاناتهم داخل 2506 لجنة سير موزعة على مستوى الجمهورية. ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء هذه الامتحانات نحو 821 ألف طالب وطالبة، منهم حوالي 334 ألفًا و500 طالب وطالبة يدرسون في البرامج المطورة التي تعتمد على منهجية الجدارات المهنية التي تهدف إلى تلبية متطلبات سوق العمل.

وقد اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جداول الامتحانات بشكل رسمي، ونشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني لتيسير الاطلاع عليها من قبل الطلاب وأولياء الأمور. وتتوزع اللجان الامتحانية في جميع المحافظات لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب. وتأتي هذه الامتحانات في إطار جهود الدولة لتطوير التعليم الفني ورفع كفاءته، حيث تم اعتماد المناهج المبنية على الجدارات المهنية التي تواكب احتياجات السوق المحلي والدولي.

وتحرص وزارة التربية والتعليم على توفير كافة التجهيزات اللازمة لضمان انتظام الامتحانات، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المناسبة. ويترقب الطلاب وأولياء الأمور نتائج هذه الامتحانات التي ستحدد مستقبلهم المهني والأكاديمي، حيث تمثل الدبلومات الفنية بوابة مهمة للالتحاق بسوق العمل أو مواصلة التعليم العالي في التخصصات التطبيقية





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امتحانات دبلومات فنية تعليم فني وزارة التربية والتعليم طلاب

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