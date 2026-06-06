انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية 2026 بإجراءات مشددة ومتابعة لحظية

بدأت اليوم امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026 مع تأكيد على توفير المياه والتهوية، ومتابعة إلكترونية وميدانية مستمرة لضمان الشفافية وعدم حدوث تسريبات.

انطلقت اليوم السبت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026 في جميع محافظات الجمهورية، حيث خاض طلاب القسم العلمي اختبارين مهمين: القرآن الكريم والحديث الشريف.

سعت إدارة الأزهر إلى ضمان سير العملية الامتحانية بأمانة وانضباط، فتم تطبيق نظام متابعة إلكترونية وميدانية مستمر على مدار الساعة. وقد حرص وكيل الأزهر، الشيخ أيمن عبد الغني، على التفقد الميداني للجان الامتحانية في معهد فتيات مدينة نصر النموذجي ومعهد حلمية الزيتون للبنين، متأكدًا من توفر مياه باردة ومراوح تعمل بكفاءة لتخفيف أثر ارتفاع درجات الحرارة على المتقدمين.

كما وجه إلى المشرفين ضرورة الحفاظ على هدوء البيئة وتفادي أي تسريبات محتملة في أسئلة الامتحانات، مؤكداً أن أي محاولة للتلاعب لن تُستَقبل.



في إطار المتابعة الفنية، قام الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بجولة تفقدية في معهد فتيات القدس بالهرم، حيث أشار إلى أن جميع مراكز الأسئلة تم تأمينها وفقًا للمعايير الأمنية المطلوبة. وأوضح أن غرفة العمليات المركزية تتابع لحظة بلحظة سير الامتحانات عبر نظام رصد إلكتروني متكامل، ما يضمن سرعة التدخل في حال ظهور أي مشكلات.

وقد أكد الدكتور مصطفى نجيب، مدير منطقة جنوب سيناء الأزهرية، أن عددًا محدودًا من الطلاب علقوا على مستوى أسئلة القرآن الكريم، معتبرينها متوسطة وتعكس ما تم تدريسه في المناهج، بينما أشار آخرون إلى كثرة بعض الأسئلة المستمدة من المقررات القديمة.



آراء الطالبة منة أحمد وأحمد محمود من جنوب سيناء تعكس تنوع التجارب؛ فبعضهم وجد الامتحان سهلًا ومباشرًا، بينما أشار آخرون إلى ضرورة تركيز عالي للتمكن من الإجابة على جزئيات دقيقة.

رغم هذه الاختلافات، صرح وكيل الأزهر أنه لم تُسجل أي حالات تسريب أو اختلال في سير الاختبارات، وأن جميع اللجان التزمّت بالضوابط والتعليمات. وتأتي هذه الإجراءات في ظل حرص الهيئة التعليمية على تهيئة أجواء مناسبة تساعد المتقدمين على الأداء بأفضل شكل ممكن، مع توفير وسائل الراحة الأساسية وضمان النزاهة والشفافية في كل مرحلة من مراحل الامتحان





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الثانوية الأزهرية امتحانات 2026 متابعة إلكترونية إجراءات تنظيمية تسريبات الامتحانات

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