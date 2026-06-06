انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بمشاركة 821 ألف طالب وطالبة

أعلنت مديريات التربية والتعليم عن انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2026 اليوم السبت بمشاركة 821 ألف طالب وطالبة في 2506 لجنة على مستوى الجمهورية، مع تنسيق أمني وصحي كامل لتأمين سير الامتحانات.

أعلنت مديريات التربية وال تعليم في جميع محافظات مصر عن اكتمال الاستعدادات ل امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2026 ، والتي تنطلق اليوم السبت السادس من يونيو وتستمر حتى الثامن عشر من الشهر نفسه.

وأكدت المديريات وجود تنسيق كامل مع الجهات الأمنية لتأمين مراكز توزيع أسئلة الامتحانات وخطوط نقل أوراق الأسئلة والإجابة والكنترولات والاستراحات المخصصة للمراقبين والملاحظين. كما تم التنسيق مع مديريات الشؤون الصحية لتوفير زائرة صحية بكل لجنة امتحانية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة قد تطرأ أثناء سير الامتحانات. ويشارك في هذه الامتحانات نحو 821 ألف طالب وطالبة موزعين على 2506 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية، مما يجعلها واحدة من أكبر عمليات الامتحانات الفنية في تاريخ مصر.

وتشمل امتحانات الدبلومات الفنية 2026 جميع النوعيات: الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، بالإضافة إلى دبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية والإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج. كما تم إدراج امتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات في البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل نحو 334 ألفًا و500 طالب وطالبة. وتهدف هذه المناهج إلى ربط التعليم الفني بسوق العمل وتزويد الطلاب بالمهارات العملية اللازمة.

وتبدأ أعمال التقييم النهائي المهاري لطلاب الدبلومات الفنية اعتبارًا من يوم الاثنين الثامن من يونيو وفقًا لطبيعة كل نوعية، على أن تبدأ أعمال تقدير درجات الامتحانات اعتبارًا من يوم السبت الثالث عشر من يونيو. من جانب آخر، تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهودها لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم ومنع أي محاولات للغش. وقد شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات المشددة داخل اللجان، مع توفير كافة سبل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم في جو من الهدوء والانضباط.

كما أكدت المديريات على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه الامتحانات التي تمثل محطة مهمة في مسيرة الطلاب التعليمية والمهنية. ويأتي هذا في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم الفني بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. وتستمر الامتحانات حتى الثامن عشر من يونيو، مع إعلان النتائج في وقت لاحق بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة





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امتحانات دبلومات فنية 2026 مصر وزارة التربية والتعليم

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