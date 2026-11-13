انطلاق الموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة بمشاركة 32 متسابقاً

انطلق الموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة الجمعة بمشاركة 32 متسابقاً لاكتشاف المواهب القرآنية المصرية، وذلك استمراريةً لإحياء مدرسة التلاوة العريقة.

انطلق الموسم الثاني من برنامج "دولة التلاوة" يوم الجمعة، بمشاركة واسعة تضم 32 متسابقاً من مختلف محافظات الجمهورية المصرية، في خطوة تهدف إلى مواصلة رحلة اكتشاف المواهب القرآنية النابضة في المجتمع المصري. يأتي هذا الانطلاق ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات المنفذة لتسليط الضوء المستمر على أصحاب الأصوات المتميزة في تلاوة آيات القرآن الكريم، تأكيداً على الاهتمام الجاد بإحياء مدرسة التلاوة المصرية الأصيلة والحفاظ على تراثها العريق الذي يمثل جزءاً أساسياً من الهوية الثقافية للبلاد.

جدول البث وقنوات العرض المتعددة

يستمر عرض الموسم الجديد للبرنامج حتى ليلة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، حيث سيتابع الجمهور الحفل الأسبوعي عن كثب. يُذاع البرنامج يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر عدة قنوات فضائية كبرى، وتشمل قنوات الحياة وCBC والناس. بالإضافة إلى ذلك، يتيح المنصة الرقمية WATCH IT فرصة متاحة لعشاق التلاوة لمشاهدة الحلقات في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، مما يوسع دائرة الوصول للجمهور عبر مختلف الوسائط الإعلامية.

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مفاجأة ختمة المصحف بصوت الفائزين الموسم الأول

يحمل عرض اليوم مفاجأة خاصة ومميزة للجمهور الكريم، تتمثل في إذاعة أول تسجيل لختمة المصحف الشريف كاملةً، بصوت الفائزين بالمركز الأول في الموسم الأول من البرنامج. هذان الفائزان هما الشيخ بلال سيف والشيخ محمد كامل، اللذان سيمنحان الجمهور فرصة الاستماع إلى أداء متميز سبق وأن حظي بتقدير كبير. تأتي هذه الخطوة قبل إذاعة الختمة عبر قناة "مصر قرآن كريم"، وهي مبادرة تؤكد على استمرار رسالة البرنامج في دعم المواهب القرآنية وإبراز جماليات التلاوة.

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تباين الأعمار يعكس اتساع قاعدة المواهب

يشهد الموسم الثاني تنوعاً لافتاً وغير مسبوق في أعمار المشاركين، مما يعكس اتساع قاعدة المواهب القرآنية في مصر لتشمل مختلف الأجيال. تضم قائمة أول 8 متسابقين الشيخ عوض الفردي، البالغ من العمر 91 عاماً، ليكون هو أكبر المشاركين سنًا في هذه المسابقة المهمة. وفي النقيض، يوجد الطفل الشيخ عبد الرحمن أبو فايد، الشهير بلقب "الحصري الصغير"، والذي يبلغ من العمر 11 عاماً فقط، ليكون أصغر المتسابقين على الإطلاق. هذا التباين العمرى يعزز فرص استمرار مدرسة التلاوة المصرية وانتقال تراثها من جيل إلى آخر بنجاح.

تعزيز ثقافة الاستماع والتراث القرآني

يواصل برنامج "دولة التلاوة" من خلال موسمه الجديد تقديم الأصوات القرآنية الواعدة، وإتاحة مساحة إعلامية واسعة لإبراز قدراتها الفنية والروحية. تهدف هذه الجهود إلى نشر ثقافة الاستماع إلى التلاوات المتميزة وتعزيز ارتباط الجمهور بالقرآن الكريم بشكل أعمق وأثبت. يسعى البرنامج إلى إظهار أصالة المدرسة المصرية التي تركت بصمة بارزة في عالم قراءة القرآن الكريم، مما يجعل هذه المسابقة مرجعاً مهماً لكل من يبحث عن الأصوات الرخيمة والمؤثرة.