انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في مصر بجدول موحد ودرجات محددة

تستعد مديريات التربية والتعليم في مصر لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 يومي 4 و6 يونيو، مع تحديد درجات المواد الأساسية والإجراءات المشددة لمكافحة الغش.

يستعد طلاب الصف الثالث الإعدادي في مصر لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026، حيث من المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026 في معظم المحافظات، بينما تبدأ في بعض المحافظات الأخرى يوم السبت 6 يونيو 2026، وفقًا للجداول المعلنة من قبل مديريات التربية وال تعليم في كل محافظة.

وقد أعلنت المديريات جداول الامتحانات التفصيلية لكل مادة، مع توجيه الطلاب بالالتزام بالمواعيد المحددة والتحضير الجيد للاختبارات. وتأتي هذه الامتحانات في إطار تقييم أداء الطلاب بعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني، حيث تمثل نتائجها خطوة مهمة نحو الانتقال إلى المرحلة الثانوية.

أما بالنسبة لدرجات المواد الأساسية، فقد حددت وزارة التربية والتعليم توزيع الدرجات على النحو التالي: مادة اللغة العربية والخط العربي 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الاجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، ليصبح المجموع الكلي للمواد الأساسية 280 درجة. بالإضافة إلى ذلك، هناك مواد لا تضاف إلى المجموع الكلي ولكنها ضرورية للنجاح، وهي: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20 درجة، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات 20 درجة.

ويتم احتساب درجة الطالب النهائية في الشهادة الإعدادية بناءً على 50% من درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول و50% من درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني، حيث يُشترط حصول الطالب على نسبة 50% على الأقل في كل مادة للنجاح. وفي سياق متصل، شددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية، مع اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة الغش، مثل تفعيل كاميرات المراقبة في اللجان، وتعزيز التفتيش الإلكتروني، ومنع دخول الهواتف المحمولة وأجهزة الاتصال، مع تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين.

كما تم التأكيد على توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الصحية. يُذكر أن امتحانات الثانوية العامة ستنطلق بعد 23 يومًا من بدء امتحانات الإعدادية، مما يتطلب من الطلاب تنظيم وقتهم بشكل جيد للاستعداد لكلا الامتحانين





