انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2026 بدار الأوبرا احتفاءً بمرور 50 عاماً

توافد نجوم السينما المصرية والعالمية لافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2026 بدار الأوبرا المصرية، في احتفال يصادف الذكرى الخمسين لتأسيس المهرجان عام 1976.

شهدت دار الأوبرا المصرية Tonight توافداً كثيفاً ل نجوم السينما من مصر والعالم أجمع، استعداداً لانطلاق فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعام 2026. يأتي هذا الحدث الكبير بالتزامن مع الاحتفال التاريخي بمرور خمسين عاماً على تأسيس المهرجان، والذي انطلقت دورته الأولى قبل نصف قرن من الزمان في عام 1976.

جدول مواعيد حفل الافتتاح الرسمي

بدأت مراسم استقبال الضيوف ونجوم الفن على السجادة الحمراء في تمام الساعة السادسة مساءً، حيث استقبل الحضور بتفاؤل وإثارة فنية عالية. ثم انطلقت مراسم حفل الافتتاح الرسمي على المسرح الكبير بالدار في السابعة مساءً، وسط حضور لافت للشخصيات الفنية البارزة في المشهد الثقافي المصري والعربي.

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رئاسة حسين فهمي واللفتة الإنسانية

ترأس الفنان حسين فهمي فعاليات المهرجان خلال هذه الدورة الخاصة، متمنياً النجاح للفيلم الذي افتتح به المهرجان هذا العام. وقد ميز حسين فهمي افتتاحية هذا العام بلفتة إنسانية مميزة، حيث تضمن الحضور حضور ذوي الهمم، مما أضفى طابعاً إنسانياً وإنجازياً خاصاً على المناسبة التي تجمع بين الفن والإنسانية.

حضور النجوم وخالد الصاوي ودعاء حكم

من بين أبرز الوجوه الفنية التي شاركت في فعاليات الافتتاح والنجوم الذين حضروا لاستقبال الضيوف، كان النجم خالد الصاوي والممثلة دعاء حكم. كما تواجد العديد من صناع السينما المصريين والعرب، مما جعل السجادة الحمراء حافلة بالأسماء الكبيرة التي تعبر عن قوة الصناعة السينمائية في المنطقة.

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البث الحصري وتغطية dmc الإعلامية

تميزت التغطية الإعلامية لهذا الحدث المهم بالبث المباشر والحصري من قناة dmc، التي رصدت كل تفاصيل ولقاءات نجوم وصناع السينما من مصر والعالم. وقد وفرت القناة منصة لعرض اللحظات الفريدة من حفل الافتتاح، متضمنة المقالات والاستجابات الحية للنجوم الذين شاركوا في هذا الاحتفاء السينمائي الكبير.

السياق التاريخي والتطور المستقبلي

يعكس استمرار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عبر العقود المختلفة، خاصة مع مرور 50 عاماً منذ انطلاقه في عام 1976، دوره المحوري كمنصة ثقافية عالمية. يستمر المهرجان في جذب انتباه الجمهور والنقاد من مختلف أنحاء العالم، ليظل حدثاً سنوياً لا غنى عنه في التقويم السينمائي العالمي، مع الحفاظ على هويته العربية والإسلامية.