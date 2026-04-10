انطلاق حملة 'قلبك أمانة' في مطروح بمناسبة اليوم العالمي للصحة

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة مطروح عن انطلاق حملة 'قلبك أمانة' في وحدات الرعاية الأولية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحة. تشمل الحملة فحوصات مجانية، جلسات توعية، وتثقيف حول صحة القلب، والوقاية من أمراضه. تهدف الحملة إلى تعزيز الوعي الصحي وتقديم رعاية صحية شاملة للمواطنين.

أعلنت مديرية ال صحة والسكان بمحافظة مطروح عن انطلاق فعاليات حملة 'قلبك أمانة' بوحدات الرعاية الأولية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لل صحة . بدأت الفعاليات يوم الخميس، وشملت قياس ضغط الدم والسكر لجميع المترددين مجانًا، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن عوامل خطر أمراض القلب، وإجراء رسم القلب، وعقد جلسات توعية قصيرة وندوات تثقيفية حول التغذية الصحية، والنشاط البدني، والإقلاع عن التدخين. كما تم توزيع مطويات إرشادية ومتابعة الحالات عالية الخطورة.

تأتي هذه الحملة في سياق جهود المديرية لتعزيز الوعي الصحي وتقديم الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين. تهدف الحملة إلى زيادة الوعي بأهمية صحة القلب والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وتقديم الدعم اللازم للمرضى والمصابين. تشمل الحملة مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى تثقيف الجمهور حول عوامل الخطر المتعلقة بأمراض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، والتدخين، والسمنة، ونقص النشاط البدني. كما يتم التركيز على أهمية اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، والإقلاع عن التدخين، والالتزام بالفحوصات الدورية. تسعى المديرية من خلال هذه الحملة إلى تحسين صحة المجتمع وتقليل معدلات الإصابة بأمراض القلب. يعكس هذا الجهد التزام المديرية بتوفير رعاية صحية عالية الجودة لجميع أفراد المجتمع، وتعزيز صحتهم ورفاهيتهم. الحملة ليست مجرد حدث عابر، بل هي جزء من استراتيجية أوسع للتنمية المستدامة في مجال الرعاية الصحية. تستمر الحملة في تقديم خدماتها وتأمين الرعاية الطبية اللازمة لجميع الفئات، مما يعزز الثقة بين المواطنين والقطاع الصحي. يشير الإقبال الكبير من المواطنين على وحدات الرعاية الأولية في أول أيام الحملة إلى وعيهم بأهمية الصحة واستعدادهم للمشاركة في البرامج الصحية. هذا التفاعل الإيجابي يعزز من عزم المديرية على مواصلة تقديم خدماتها وتوسيع نطاقها لتشمل جميع أنحاء المحافظة. تعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تحقيق مجتمع صحي وسعيد، وتعزز من جودة الحياة للمواطنين. تهدف المديرية من خلال هذه الحملة إلى بناء مجتمع واعٍ ومسؤول عن صحته، قادر على اتخاذ القرارات الصحيحة للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية. إن الاستثمار في صحة القلب هو استثمار في مستقبل أفضل للمجتمع، وهذا ما تسعى إليه مديرية الصحة والسكان بمطروح. كما أكد الدكتور أحمد رفعت، مدير مديرية الصحة والسكان بمطروح، على أهمية الحملة ونجاحها في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين. وأشار إلى أن المديرية ستواصل تقديم الدعم والمساندة لجميع المشاركين في الحملة، وتوفير جميع الموارد اللازمة لتحقيق أهدافها





