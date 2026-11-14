انطلاق سوق القاهرة السينمائي الدولي في فعاليات مهرجان القاهرة 2026

يسجل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي انطلاقة سوق القاهرة السينمائي في نسخته الجديدة بمشاركة 22 جهة إنتاجية عالمية لتعزيز التعاون السينمائي.

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يُعقد تحت رئاسة الفنان حسين فهمي ، عن انطلاق فعاليات سوق القاهرة السينمائي في السابع عشر من شهر أكتوبر لعام 2026، وذلك كجزء من برنامج الدورة الثامنة من "أيام القاهرة لصناعة السينما". ويأتي هذا الإعلان في إطار الاستعدادات الجارية للدورة السابعة والأربعين للمهرجان، والتي ستنطلق في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر من العام نفسه، في العام الذي يحتفي فيه المهرجان بمرور خمسين عاماً على انطلاق دورته الأولى في عام 1976. وقد تم تحديد موقع الحفل الافتراضي في فندق سوفيتل القاهرة داون تاون النيل، حيث سيستضيف الإعلامي شريف نور الدين فعاليات الافتتاح مساء اليوم السابع عشر من أكتوبر، على أن تبدأ العروض التجارية الفعلية في اليوم التالي.

تفاصيل انطلاقة السوق السينمائي بالقاهرة

يشرف على تنظيم سوق القاهرة السينمائي الصحفي والناقد صفوان عطية، الذي أكد أن الفعاليات التجارية ستستمر لمدة ستة أيام متتالية، بدءاً من 14 نوفمبر وانتهاءً بـ 19 نوفمبر 2026. يهدف السوق إلى توفير منصة متخصصة تجمع أكثر من 22 جهة إنتاجية ومؤسسة داعمة من مناطق جغرافية متنوعة تشمل أوروبا والصين ومناطق الخليج العربي ومصر. تسعى هذه المشاركة الواسعة إلى تعزيز الحضور المهني للسوق، وتوسيع دائرة التواصل بين مختلف أطراف الصناعة السينمائية، بما في ذلك المنتجين والموزعين والمشترين والممولين. كما يستهدف السوق فتح مسارات جديدة للتعاون والإنتاج المشترك، وإتاحة فرص حقيقية لبيع حقوق الأفلام وشرائها وتوزيعها في الأسواق العالمية.

Also read التدخل السريع بالبحيرة ينفذ جولة ميدانية لرصد حالات كبار السن والأشخاص بلا مأوى بشوارع دمنهور

رؤية حسين فهمي لدعم صناعة السينما

أوضح الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن إطلاق سوق القاهرة السينمائي يمثل خطوة استراتيجية مهمة في تطوير الدور الذي يؤديه المهرجان لخدمة صناعة السينما. ولفت إلى أن القيمة الحقيقية للمهرجانات الكبرى تمتد إلى ما تصنعه من فرص أمام الأفلام وصناعها، وما تتيحه من لقاءات يمكن أن تتحول إلى مشروعات وشراكات إنتاجية تسهم في نمو الصناعة وتطورها. وأشار إلى أن مصر تمتلك تاريخاً سينمائياً عريقاً، وخبرات فنية وإنتاجية كبيرة، ومواهب قادرة على المنافسة في مختلف الأسواق الدولية، مما يجعل وجود سوق سينمائي في القاهرة أمراً ضرورياً لجمع المنتجين والموزعين والمشترين والممولين.

وأكد حسين فهمي أن الاحتفال بمرور خمسين عاماً على انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يمثل مناسبة لاستشراف مستقبله، وتوسيع دوره في دعم صناعة السينما. مشيراً إلى أن تطوير الأنشطة المهنية للمهرجان يأتي في إطار السعي إلى تعزيز مكانة القاهرة مركزاً إقليمياً ودولياً للتعاون والإنتاج السينمائي المشترك، وأن يصبح السوق موعداً سنوياً يجمع المؤسسات والشركات وصناع الأفلام من مختلف أنحاء العالم. وأشار إلى أهمية توفير مساحة للتواصل المباشر وتبادل الخبرات وبناء علاقات مهنية مستدامة، بما يعزز فرص وصول الأفلام المصرية والعربية إلى جمهور أوسع.

Advertisement

أهداف أيام القاهرة لصناعة السينما

من جانبه، قال الناقد محمد سيد عبدالرحيم، مدير أيام القاهرة لصناعة السينما، إن إطلاق سوق القاهرة السينمائي يأتي في إطار توجه المهرجان إلى توسيع نطاق فعالياته المهنية، وتوفير مساحة عملية تجمع العاملين في مختلف قطاعات الصناعة السينمائية. وأوضح أن السوق يتيح لهم فرصاً مباشرة للتواصل وتبادل الخبرات وبناء علاقات مهنية جديدة، ويستهدف ربط المنتجين والموزعين وشركات المبيعات بجهات شراء المحتوى والمؤسسات الداعمة والممولين. هذا الربط يفتح آفاقاً أوسع أمام المشروعات السينمائية، سواء من خلال البحث عن فرص الإنتاج المشترك أو الحصول على التمويل أو استكمال الأفلام.

وأضاف محمد سيد عبدالرحيم أن السوق يوفر فرصاً للوصول إلى أسواق جديدة وعرض الأعمال على جهات التوزيع والبث، مشيراً إلى أن تنوع الجهات المشاركة جغرافياً ومهنياً يعكس أهمية بناء شبكة تعاون تتجاوز الحدود المحلية والإقليمية. وأكد أن أيام القاهرة لصناعة السينما تسعى من خلال هذه الفعاليات إلى دعم البنية المهنية للصناعة، وتوفير فرص حقيقية لصناع الأفلام للتواصل مع المؤسسات والأسواق الدولية، بما يسهم في تعزيز فرص انتشار السينما المصرية والعربية.

مشاركة عالمية واسعة للجهات الداعمة

يجمع سوق القاهرة السينمائي أكثر من 22 مشترياً من كبرى جهات البث الأوروبية، إلى جانب مشترين من منطقة الخليج وأفريقيا وآسيا، مما يوفر فرصاً للتواصل مع أسواق سينمائية متعددة والتعرف على احتياجاتها وتوجهاتها. وتتنوع قائمة رعاة وشركاء السوق لتشمل عدداً كبيراً من شركات الإنتاج والمؤسسات الداعمة، منها شبكة راديو وتليفزيون العرب (ART)، ولاجوني للإنتاج الفني، وكادر، ورايز ستوديو، وترافلرز للإنتاج الفني، والسينما العراقية، واتحاد المنتجين الأردنيين (PFFP)، وستارز ميديا، وDTS Production، وفيدباك ستوديوز، وسينيتك للإنتاج الفني.

كما تضم قائمة الشركاء شركات شيفت ستوديو، ونقطة ستوديو، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، والمصنع للإنتاج، وستوديو كالت، وإرث، وبارادوليا للإنتاج، وAA Films، وسرد، وArab American Casting، وCo-Production Salon، وRough Cut Lab Africa، ومهرجان مالمو للسينما العربية (MAFF)، وDurban FilmMart، وMedimed، وقافلة بين السينمائيات، إلى جانب AH Media ولجنة الأفلام القطرية. يستهدف السوق تلبية احتياجات شركات المبيعات والتوزيع، من خلال إتاحة الفرصة أمامها للقاء المشترين بصورة مباشرة، وبناء علاقات مهنية مع أسواق الخليج وأفريقيا وآسيا، وعرض قوائم أفلامها على فرق شراء المحتوى.

Advertisement

آليات الدعم والتعاون الدولي

كما يوفر السوق لشركات الإنتاج مساحة لتطوير شراكات إنتاج مشترك عبر ثلاث قارات، والتواصل مع جهات التمويل وصناديق استكمال الأفلام، بالإضافة إلى التعرف على فرق العمل والشركات العاملة في مصر وأفريقيا وآسيا. هذا الدعم يدعم فرص التعاون في مراحل تطوير المشروعات وإنتاجها واستكمالها وتوزيعها. وتمتد فرص المشاركة في السوق إلى الجهات الراعية، التي يتيح لها التواصل مع أكثر من 2000 متخصص في الصناعة من خلال الدليل الرسمي، إلى جانب فرص الظهور والترويج داخل فعاليات المهرجان والسوق.

هذا التعاون يعزز حضور المؤسسات والشركات المشاركة، ويساعدها على توسيع شبكة علاقاتها المهنية. ومن خلال هذه الآليات المتكاملة، يعمل سوق القاهرة السينمائي على تحقيق أهدافه في ربط الصناعة المحلية بالسوق العالمية، مما يضمن استمرار نمو قطاع السينما المصرية وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في ظل الاحتفالات بمرور خمسين عاماً على انطلاق المهرجان.