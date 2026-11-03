انطلاق الموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة يوم الجمعة 13 نوفمبر

ينطلق الموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة يوم الجمعة 13 نوفمبر عبر قنوات الحياة وسي بي سي والناس ومنصة واتش ات، لاكتشاف المواهب القرآنية الجديدة في فرعي التجويد والترتيل.

ينطلق الموسم الثاني من برنامج " دولة التلاوة" يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر، وذلك بالتعاون بين وزارة الأوقاف و الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. ويستهدف البرنامج اكتشاف المواهب القرآنية الجديدة، وإبراز تميز المدرسة المصرية في تلاوة القرآن الكريم.

ومن المقرر أن يعرض البرنامج على قنوات الحياة وسي بي سي والناس، إلى جانب منصة واتش ات، ما يتيح للجمهور متابعة المسابقة عبر الشاشات الفضائية والمنصة الرقمية في الوقت نفسه.

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آلية مسابقة دولة التلاوة ومعايير التقييم

تقوم مسابقة "دولة التلاوة" على اكتشاف القراء المتميزين في فرعين رئيسيين هما التجويد والترتيل، وفق معايير فنية وعلمية محددة.

وأوضح الدكتور أسامة فخري، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف، أن المسابقة تتيح للمتسابقين فرصة إظهار قدراتهم أمام لجان التحكيم في الفرعين.

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ويشمل التقييم إتقان أحكام التلاوة، وسلامة الأداء، وجودة الصوت، وهي عناصر تحدد مستوى كل متسابق في مراحل المنافسة.

وتجري المسابقة تحت إشراف لجان متخصصة تضم نخبة من العلماء والقراء، ما يجعل المعايير الفنية والعلمية الركيزة الأساسية لاختيار الفائزين.

رسالة وزارة الأوقاف في خدمة كتاب الله

ترى وزارة الأوقاف، وفق ما ذكره الدكتور أسامة فخري، أن خدمة كتاب الله والعناية بأهله من العلماء والقراء تمثل رسالة أساسية للوزارة.

وأشار فخري إلى أهمية المسابقات القرآنية في تشجيع الأجيال الجديدة على حفظ القرآن الكريم، وإتقان تلاوته، وفهم معانيه، والتدبر في آياته.

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ويعكس هذا الطرح ربط البرنامج بهدف تعليمي وتربوي يتجاوز الجانب التنافسي وحده، إذ يسعى إلى تعزيز الصلة اليومية بالقرآن الكريم لدى الشباب والناشئة.

توزيع العرض على القنوات ومنصة واتش ات

يُعرض الموسم الثاني من دولة التلاوة على قنوات الحياة وسي بي سي والناس، بالإضافة إلى منصة واتش ات، وذلك وفق ما هو مقرر له.

ويتيح هذا التوزيع وصول المسابقة إلى جمهور واسع من خلال الشاشات الفضائية، ومن خلال المنصة الرقمية التي تتيح للمشاهدين متابعة المحتوى في أوقات مختلفة.

ويمثل التعاون بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الإطار الذي يجمع بين الجانب الديني والإنتاج الإعلامي في تقديم المسابقة للجمهور.