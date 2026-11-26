افتتحت مصر اليوم الخميس بطولة كأس العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3 في السادس من أكتوبر بمشاركة 27 منتخباً. تتواصل المنافسات حتى 28 نوفمبر بجوار الأهرامات.

انطلقت مساء يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021، المنافسات الرسمية للنسخة الثانية من بطولة كأس العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3، في ظل حضور مكثف للجماهير والمسؤولين. تستضيف مصر هذه البطولة العالمية الكبرى خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الجاري، على أرض مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر. تكتسي هذه التظاهرة الرياضية أهمية كبيرة كونها تجمع نخبة من الفرق العالمية في منافسة دولية ذات طابع تنافسي عالٍ وحيوية عالية.

حضور رسمي رفيع ورسمية الحدث

شهد حفل الافتتاح الرسمي حضوراً لافتاً لعدد من الشخصيات السياسية والرياضية البارزة التي ضخت دفعة قوية لمصداقية الحدث على الساحة الدولية. من بين الحضور الدكتور أحمد مختار، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، الذي مثل نائباً عن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة. كما ترأس الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، هذا الحفل الرفيع المستوى بجانب مي زين الدين، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة.

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وشارك في حفل الافتتاح أيضاً أولف ميرنيز، رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، بالإضافة إلى رؤساء الوفود المشاركة وعدد من الشخصيات الرياضية المؤثرة. جاء هذا الحضور لتعزيز الطابع الرسمي للبطولة وإبراز الدعم الحكومي والقطاعي لهذا الحدث الرياضي الذي يهدف إلى تعريف العالم بإمكانات مصر التنظيمية.

رسالة مواساة وتأكيد الاستضافة

استهلت مي زين الدين، رئيسة الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، كلمتها الرسمية بتقديم خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم الذي رافق فترة التحضيرات. دعت في كلمتها الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، في خطوة تعكس الحساسية الاجتماعية والمعنوية التي صاحبت انطلاق البطولة.

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وأكدت زين الدين أن الاتحاد المصري قام بوضع خطة متكاملة لاستضافة واحدة من أقوى البطولات الدولية، رغم مواجهة ظروف إقليمية ودولية بالغة الصعوبة. أشارت إلى أن الاتحاد عمل على إعداد ملف تنظيمي متكامل للتنافس مع دول أوروبية وآسيوية قوية، مشيرة إلى أن ثقة المجتمع الدولي في قدرات مصر وإمكاناتها كانت العامل الجوهري وراء حصول مصر على شرف استضافة البطولة هذا العام.

تفاؤل دولي ورمزية الأهرامات

رحب المهندس عادل سليم، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بالوفود المشاركة على أرض مصر، معرباً عن سعادته الكبيرة باستضافة هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير. أكد أن مصر جاهزة لتقديم أفضل المستويات التنظيمية واللوجستية لضيوفها من الرياضيين والمشجعين العالميين.

من جانبه، أعرب أولف ميرنيز، رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، عن تقديره البالغ لحفاوة الاستقبال في مصر، مؤكداً سعادته بافتتاح النسخة الثانية من كأس العالم. أشار ميرنيز إلى أن منافسات 3×3 تتميز بالسرعة والإثارة، وأن انتشارها المتزايد جعل المزيد من اللاعبين والجماهير والدول تتطلع إلى المشاركة فيها.

ولفت رئيس الاتحاد الدولي إلى أهمية البطولة في إتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من الدول لخوض المنافسات الدولية، مشيداً بدور وزارة الشباب والرياضة والسلطات المحلية والاتحاد المصري. وجه الشكر أيضاً للمتطوعين والحكام والمسؤولين الفنيين والمصنفين تقديراً لدورهم في تنظيم البطولة وضمان نزاهة المنافسات، واختتم كلامه بالإشارة إلى رمزية الاستضافة في مصر وبالقرب من الأهرامات كرمز للطموح.

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تفاصيل المشاركة والتوقعات المستقبلية

تشهد النسخة الثانية من البطولة مشاركة رسمية لـ27 منتخباً، موزعين بين 18 منتخباً في منافسات الرجال و9 منتخبات في منافسات السيدات. يخوض المنتخبان المصريان للرجال منافساتهما ضمن مجموعتين مختلفتين، بينما يخوض منتخب السيدات منافسات المجموعة الأولى، في محاولة جادة لتحسين المركز العالمي.

تأمل المنتخبات المصرية في استغلال عاملين رئيسيين هما الأرض والجمهور لتقديم مستويات قوية وتحقيق نتائج مميزة، في بطولة تمثل محطة دولية بالغة الأهمية لكرة السلة على الكراسي المتحركة، وتهدف إلى رفع المستوى الفني للاعبيها أمام نخبة من المنافسين العالميين.