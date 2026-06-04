انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بإجراءات مشددة لحظر الأجهزة الإلكترونية

بدأت لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في القاهرة والجيزة مع جدول زمني محدد، وأصدرت مديرية التربية والتعليم تعليمات حظر الهواتف والساعات الذكية داخل القاعات، مؤكدّة على اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المخالفين لضمان نزاهة الاختبارات.

بدأت اليوم لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2026 في مقرّات الاختبار بالقاهرة والجيزة، حيث كان جدول الفحص محكمًا ومحددًا بدقة. في القاهرة، انطلقت امتحانات مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف الثالث الإعدادي في تمام الساعة التاسعة صباحًا، واستمرت حتى العاشرة صباحًا.

عقب ذلك مباشرةً، انتقل الطلاب إلى قاعة التربية الفنية حيث أُجري الامتحان من العاشرة والنصف حتى الثانية عشرة ظهرًا، ما يسمح لهم بتكملة سلسة للمواد دون فواصل طويلة قد تؤثر على تركيزهم. وفي جيزة، ابتدأت لجنة الامتحانات مادة اللغة العربية والخط في تمام الساعة التاسعة صباحًا، مع استمرارية الامتحان حتى الحادي عشر والنصف صباحًا، مما يعكس تنسيقًا محكمًا بين مختلف الفروع التعليمية لتوفير بيئة اختبارية منظمة ومتوازنة.

تزامنًا مع انطلاق الفصول الامتحانية، أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تعليمات صارمة تهدف إلى ضمان نزاهة الاختبارات وتكافؤ الفرص لجميع المتقدمين. شُدد على ضرورة الالتزام بالضوابط الخاصة بالامتحانات، بما في ذلك الحظر المطلق لحمل الهواتف المحمولة داخل قاعات الاختبار. وقد شددت التعليمات كذلك على منع وجود أي أجهزة إلكترونية أخرى كالساعات الذكية والسماعات سواء للطلاب أو المعلمين أو العاملين في اللجان، معتبرةً ذلك انتهاكًا مباشرًا للأنظمة التعليمية ومخالفًا للكتاب الدوري رقم ثمانية لسنة 2024.

وقد تم التأكيد على أن أي مخالفة لهذه القواعد ستؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية فورية، تشمل توقيف الامتحان أو إلغاء مشاركة المخالف، وذلك حفاظًا على مبدأ العدالة وتجنب أي محاولات للغش أو التلاعب. تأتي هذه الإجراءات ضمن إطار أوسع للجهود الحكومية الرامية إلى مكافحة الغش وتعزيز الانضباط داخل لجان الامتحانات. فقد تم تكثيف دور فرق التفتيش والمراقبة لضمان تطبيق التعليمات بدقة، وتوزيع لافتات تنبيهية في جميع المراكز التعليمية لتوعية الطلاب والمسؤولين بأهمية الالتزام بالضوابط.

ويجري أيضًا إجراء تقييم دوري لفعالية هذه الإجراءات، مع إمكانية تعديلها وفقًا للنتائج المستخلصة لضمان تحسين العملية التعليمية والامتحانية على المدى الطويل. إن الالتزام الصارم بهذه الضوابط يعكس حرص وزارة التربية والتعليم على حماية سمعة الشهادة الإعدادية وضمان أن تكون نتائجه تعبيرًا حقيقيًا عن قدرات الطلاب ومستوى تحصيلهم الأكاديمي





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