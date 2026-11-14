انطلاق الدورة الثامنة لأيام القاهرة لصناعة السينما وسط احتفالات المهرجان بخمسين عامًا

انطلقت الدورة الثامنة لأيام القاهرة لصناعة السينما ضمن المهرجان الدولي بفريق ضخم وشركاء عالميين لتعزيز الإنتاج المشترك ودعم المواهب السينمائية العربية.

شهدت العاصمة المصرية القاهرة، السبت، انطلاق فعاليات الدورة الثامنة من " أيام القاهرة لصناعة السينما" تحت إشراف الناقد السينمائي محمد سيد عبد الرحيم ، في إطار الأنشطة المصاحبة للدورة السابعة والأربعين للمهرجان الدولي. يأتي هذا الانطلاق بالتزامن مع احتفاء المهرجان بمرور خمسين عامًا على تأسيسه في العام ألف وتسعمائة وستة وسبعين، لتستعرض صناعة الأفلام المصرية والعربية مرحلة جديدة من النمو والتعاون الدولي.

تفاصيل الدورة المشاركة العالمية والبرامج

تضم النسخة الثامنة من الفعاليات مشاركة نشطة لـ أربعين وثمانين شريكًا يمثلون ثلاثة عشرة دولة مختلفة، مع إقامة ثلاثين وثمانية جناحًا يعكسون التنوع الواسع في القطاعات السينمائية. ويضم السوق عشرة شركاء رئيسيين، بالإضافة إلى تنظيم إحدى وعشرين ندوة متخصصة ستناقش التحديات والفرص في الصناعة.

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تستضيف الفعاليات أيضًا ستة عشر محاضرة ولقاءً حوارياً مع كبار صناع السينما، في حين تقدم الورش التدريبية المهنية برامج متخصصة تهدف إلى رفع كفاءة المشاركين. يتضمن البرنامج المنصات المهنية الرئيسية ملتقى القاهرة السينمائي وسوق القاهرة السينمائي، الذي يعمل كمنصة استراتيجية للتواصل.

يسعى برنامج Cairo ProMeet إلى تسهيل العلاقات التجارية والمهنية بين المبدعين، في حين يركز ملتقى "من الكتاب إلى الشاشة" على سد الفجوة بين الأدب والإنتاج السينمائي. تهدف المبادرات الداعمة للمواهب الشابة إلى اكتشاف الأسماء الجديدة وإعدادها للمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

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رؤى المسؤولين والشركاء الاستراتيجيين

أكد الإعلامي شريف نور الدين، مقدم حفل الافتتاح، على أهمية المراحل المتعددة التي يمر بها الفيلم، بدءًا من الفكرة الأولية والكتابة، مرورًا بمرحلة التمويل والشراكات، ووصولاً لعرضه النهائي أمام الجمهور. وصف نور الدين الأيام والصوق بأنهما مساحة حيوية تجمع العاملين في الصناعة لتبادل الخبرات ودعم المشروعات الجديدة.

استعرض الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم، مدير الفعاليات، رؤية التوسع في سوق القاهرة السينمائي كمنصة لفتح فرص الإنتاج المشترك والتوزيع الدولي. أوضح عبد الرحيم أن السوق يعزز التواصل بين الشركات والمؤسسات العاملة في الصناعة من مختلف الدول، مما يوسع آفاق التعاون الفني.

وجه عبد الرحيم الشكر الصريح إلى مجموعة واسعة من الرعاة والشركاء، من بينهم القاهرة ٢٤ وشبكة راديو وتليفزيون العرب (ART)، ولاجوني للإنتاج الفني، وكادر، ورايز ستوديو، وترافلرز للإنتاج الفني. شمل الشركاء أيضًا السينما العراقية، واتحاد المنتجين الأرمن (PFFP)، وستارز ميديا، وDTS Production، وفيدباك ستوديوز، وسينيتك للإنتاج الفني.

استمر قائمة الشركاء لتشمل شيفت ستوديو، ونقطة ستوديو، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، والمصنع للإنتاج، وستوديو كالت، وإرث، وبارادوليا للإنتاج، وAA Films، وسرد، وArab American Casting. شملت الشركات الدولية والداعمة Co-Production Salon، وRough Cut Lab Africa، ومهرجان مالمو للسينما العربية (MAFF)، وDurban FilmMart، وMedimed، وقافلة بين السينمائيات.

دعم المؤسسات والأدب السينمائي

أضاف الشركاء الآخرين AH Media، ولجنة الأفلام القطرية، وMoskino، وSony، وRED، وKatara Studios، وهيئة الأفلام المصرية، وKodak، ومهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وشركة الإسماعيلية، ومؤسسة بغداد للسينما، ومدينة الفن العراقية. يبرز دور هذه المؤسسات في توفير الدعم المادي والفني اللازم لاستكمال مراحل الإنتاج للمشروعات السينمائية العربية.

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قدم عبد الرحيم التقدير للنشر المشاركة في ملتقى "من الكتاب إلى الشاشة"، وهم بيت الحكمة للنشر، والدار المصرية اللبنانية، ودار نهضة مصر، ودار الشروق، والكتب خان للنشر، ودار الرواق، ودار العين، ودون، وديوان، ودار الكرمة. تهدف هذه المشاركة إلى تعزيز فرص تحويل الأعمال الأدبية إلى مشروعات سينمائية ناجحة.

افتتاح رسمي ورسائل المهرجان

ألقى الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كلمة شدد فيها على أن السينما صناعة متكاملة تتطلب جهودًا تمتد قبل التصوير وبعده. أوضح فهمي أن المهرجان يسعى لمساعدة صناع الأفلام على تطوير مشروعاتهم والتواصل مع المنتجين والموزعين من مختلف أنحاء العالم.

أكد رئيس المهرجان أن الاحتفال بمرور خمسين عامًا على التأسيس يمثل مناسبة لمواصلة المسيرة وفتح آفاق أوسع أمام صناعة السينما المصرية والعربية. أعرب فهمي عن تطلعه لظهور شراكات جديدة ومشروعات تصل إلى شاشات السينما بفضل هذه المنصات التعاونية.

وجه فهمي الشكر للناقد محمد سيد عبد الرحيم، وصفوان عطية، ومحمد حسين، وزين العابدين خيري، وفريق العمل على الجهد المبذول في الإعداد للفعاليات. أعلن حسين فهمي رسميًا افتتاح الدورة الثامنة من أيام القاهرة لصناعة السينما وانطلاق فعاليات سوق القاهرة السينمائي بحضور الحضور والضيوف.