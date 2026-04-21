انطلاق حوار بطرسبرج للمناخ في برلين بمشاركة دولية واسعة لمواجهة أزمة الطاقة

استضافة برلين لحوار بطرسبرج للمناخ بهدف التحضير لقمة أنطاليا القادمة، مع التركيز على التخلي عن الوقود الأحفوري وتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة في ظل الأزمات العالمية.

انطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة الألمانية برلين فعاليات حوار بطرسبرج للمناخ في نسخته لهذا العام، وسط ظروف عالمية بالغة التعقيد تفرضها أزمات الطاقة المتلاحقة والضغوط الاقتصادية المتزايدة. ويشارك في المؤتمر ممثلون عن أكثر من 30 دولة لمناقشة سبل مواجهة ال تغير المناخ ي، حيث افتتح وزير ال بيئة الألماني كارستن شنايدر الجلسات الافتتاحية بحضور وزراء ومسؤولين من تركيا وأستراليا.

يهدف هذا اللقاء رفيع المستوى إلى وضع أسس متينة والتحضير للقمة العالمية للمناخ (كوب) التي تستضيفها مدينة أنطاليا التركية في نوفمبر المقبل، مع التركيز على تنسيق المواقف الدولية لضمان نجاح المفاوضات المناخية القادمة. تتمحور أجندة النقاشات في برلين حول قضية جوهرية تتمثل في التخلص التدريجي من الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية، وعلى رأسها الفحم والنفط والغاز، وهي الموارد التي تؤكد التقارير العلمية أنها المسؤول الأول عن ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة على كوكب الأرض. ورغم التعثر الذي واجه هذه الجهود خلال مؤتمر المناخ لعام 2025 في البرازيل، إلا أن أزمة اختناق إمدادات الطاقة العالمية أعادت ترتيب الأولويات، حيث بات التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة ضرورة أمنية واقتصادية قبل أن تكون بيئية. تسعى الدول المشاركة إلى استخلاص دروس من التجارب السابقة وصياغة خارطة طريق أكثر واقعية للتحول الطاقي، مع الأخذ في الاعتبار التحديات التمويلية والتكنولوجية التي تواجه الدول النامية والمتقدمة على حد سواء في هذا المسار الانتقالي الصعب. من المنتظر أن يشهد يوم غد الأربعاء ذروة أعمال حوار بطرسبرج، حيث تُعقد مشاورات سياسية على أعلى مستوى، تكتسب أهمية خاصة مع الكلمة الرئيسية المرتقبة للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، التي من المتوقع أن ترسم ملامح الدور الأوروبي والألماني في دعم التحول الأخضر العالمي. يذكر أن حوار بطرسبرج للمناخ، الذي أطلقته ألمانيا عام 2010 كمنصة مكملة لمؤتمرات الأمم المتحدة الرسمية، قد تحول بمرور السنوات إلى محطة رئيسية لصناع السياسات البيئية عالميا. ورغم أن اللقاء كان يعقد تاريخيا بالقرب من جبل بطرسبرج في ضواحي مدينة بون، إلا أن العاصمة برلين باتت المقر الدائم لهذه المحادثات، مما يعزز من مكانة ألمانيا كلاعب محوري في الدبلوماسية المناخية الدولية، ومحاولة دفع المجتمع الدولي نحو التزامات ملموسة تضمن مستقبلا أكثر استدامة للبشرية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة





