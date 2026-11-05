انطلاق معسكر الصديق للطلاب الوافدين بإسكندرية بمشاركة 65 طالبا من 6 دول

انطلقت فعاليات الفوج الثاني من معسكر أبي بكر الصديق للطلاب الوافدين في الإسكندرية بمشاركة 65 طالبا من 6 دول، لتعزيز اللغة العربية والتعرف على الثقافة الإسلامية.

أعلنت وزارة الأوقاف ، ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، عن انطلاق فعاليات الفوج الثاني من المعسكر التثقيفي المخصص للطلاب الوافدين، تحت اسم " معسكر أبي بكر الصديق". ويهدف هذا البرنامج التعليمي والثقافي إلى تعميق الفهم الصحيح للتراث الإسلامي وتعزيز مهارات التواصل اللغوي لدى الدارسين غير الناطقين بالعربية من الخارج.

تفاصيل المشاركة والجغرافيا الطلابية

تشرف على هذه الفعاليات الدكتور أسامة الأزهري، الوزير المختص ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك بإشراف مباشر من الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس. وقد بلغ عدد المشاركين في هذا المعسكر 65 طالباً وطالبة، يمثلون ست دول متنوعة من قارتي أفريقيا وآسيا.

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وتضم قائمة الدول المشاركة في هذا النشاط التعليمي: بنجلاديش والهند، بالإضافة إلى دول أفريقية هي نيجيريا وكوت ديفوار والكاميرون وبوركينا فاسو. ويأتي اختيار هؤلاء الطلاب بناءً على تخرجهم من دورة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والتي نُظمت سابقاً داخل مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه بمدينة القاهرة.

البرنامج الثقافي وزيارة المكتبة الإسلامية

بدأت فعاليات المعسكر بجولة ميدانية تعريفية إلى مكتبة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، located في مسجد القائد إبراهيم بمدينة الإسكندرية. وخلال هذه الزيارة، اطلع الطلاب على الثروة الكتابية الضخمة التي تضمها المكتبة من مؤلفات علمية وموسوعات فكرية نادرة.

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وخلال الزيارة، قام الأستاذ محمد عبد المقصود، مدير عام البعثات والوافدين، وعدد من المشرفين وأعضاء هيئة التدريس بالبرنامج، بتسليم الطلاب مجموعة من إصدارات المجلس العلمية. جاء هذا الإهداء دعماً لمسيرتهم العلمية والثقافية، وتشجيعاً لهم على مواصلة رحلة التعلم واكتساب المعرفة في بيئة أكاديمية رصينة.

المحاضرات وأهميتها في بناء الوعي الثقافي

عُقد خلال المعسكر محاضرة تثقيفية مهمة حملت عنوان "أهمية تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ودورها في بناء الوعي". سلطت المحاضرة الضوء على المكانة الخاصة للغة العربية، بوصفها المفتاح الأساسي لفهم الثقافة الإسلامية وعمق تراثها الفكري والإبداعي.

وقدمت المحاضرة الدكتورة الدكتورة عاطف أبو طالب، المتخصص في التفسير وعلوم القرآن، والدكتور محمد سيد حجاج مرسي، المحاضر بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية المفتوحة. كما شارك في تقديمها الأستاذ أحمد صفوان، المحاضر وخبير تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، حيث ناقشوا دور اللغة في تعزيز الفهم الصحيح للقيم وتنمية مهارات الحوار بين الثقافات.

أهداف المعسكر ومستقبل المشاركين

استعرض الشيخ ماهر عبد الجواد، مدير الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، رسالة المعسكر، محثاً الطلاب على اغتنام الفرص المتاحة والاستفادة القصوى من البرامج المتنوعة. وتضمن برنامج اللقاء فقرات للإنشاد الديني، قدمها عدد من الطلاب الوافدين كجزء من الأنشطة الترفيهية والتربوية المصاحبة.

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من المقرر أن تستمر فعاليات المعسكر حتى تاريخ 7 من نوفمبر الجاري، حيث يجمع البرنامج بين المحاضرات الأكاديمية واللقاءات الحوارية والأنشطة الترفيهية. ويهدف تنظيم هذا المعسكر إلى إعداد كوادر مؤهلة لنقل رسالة الإسلام الوسطي المستنير، وتعزيز قيم التعايش والتفاهم بين شعوب العالم المختلفة.