انطلاق منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط بالعاصمة الإدارية لتعزيز الابتكار وتمكين الشباب

مشاركة 12 دولة في النسخة الأولى من منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط لبحث سبل تطوير رأس المال البشري ودمج الذكاء الاصطناعي في التعليم الفني.

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة انطلاق فعاليات النسخة الأولى من منتدى التعليم التقني والمهني ل دول البحر المتوسط ، وهو الحدث الذي يمثل خطوة استراتيجية كبرى نحو تعزيز التعاون الإقليمي في مجال تطوير المهارات البشرية والارتقاء بجودة التعليم الفني .

وقد جاء هذا المنتدى برعاية وحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري محمد عبد اللطيف، وبالتعاون الوثيق مع وزير التعليم الإيطالي الدكتور جوزيبي فالديتارا. تكمن أهمية هذا التجمع في قدرته على تحويل منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط إلى مساحة حيوية للاستثمار المشترك في رأس المال البشري، حيث تشارك 12 دولة تشمل مصر وإيطاليا والجزائر وليبيا ولبنان، بالإضافة إلى مجموعة من الدول الأوروبية مثل إسبانيا واليونان وقبرص وكرواتيا ورومانيا وألبانيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود.

يهدف المنتدى في جوهره إلى تمكين الشباب من خلال تزويدهم بالأدوات التقنية الحديثة التي تتواكب مع متطلبات سوق العمل العالمي المتغير، مع التركيز المكثف على سد الفجوة بين المخرجات التعليمية والاحتياجات الفعلية للصناعة، مما يساهم في خلق فرص عمل مستدامة وتقليل معدلات البطالة في الدول المشاركة عبر تعزيز ثقافة العمل المهني والتقني. وتتضمن أجندة المنتدى سلسلة من الجلسات الوزارية رفيعة المستوى واللقاءات النقاشية التي تهدف إلى بلورة رؤية موحدة وشاملة لمنطقة البحر المتوسط فيما يتعلق بتطوير المهارات في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

ويأتي التركيز على عصر الذكاء الاصطناعي كأحد المحاور الأساسية في هذه النقاشات، حيث يبحث الخبراء والوزراء كيفية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية الفنية، وكيفية إعداد كوادر بشرية قادرة على التعامل مع الآلات الذكية والبرمجيات المتقدمة بكفاءة عالية. كما يسعى المنتدى إلى تعزيز الشراكات المؤسسية بين مراكز التدريب المهني والجامعات التكنولوجية في الدول المشاركة، لضمان تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات الدولية في التدريس المهني.

ومن المتوقع أن تثمر هذه الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف عن اتفاقيات تعاون ملموسة تشمل برامج تبادل للطلاب والمعلمين، وتوحيد بعض المعايير المهنية لضمان الاعتراف المتبادل بالشهادات الفنية بين دول المتوسط، مما يسهل حركة العمالة الماهرة ويفتح آفاقاً جديدة للتطور المهني العابر للحدود. علاوة على الجلسات النظرية والسياسات التعليمية، يركز المنتدى بشكل كبير على الجانب التطبيقي والابتكاري من خلال تنظيم ورش عمل متقدمة ومخصصة للطلاب والمعلمين، مستوحاة من نموذج الهاكاثون الإيطالي الشهير.

هذه الورش تهدف إلى تحفيز التفكير الإبداعي والنهج متعدد التخصصات، حيث يتم تقسيم الطلاب إلى فرق دولية مشتركة تضم جنسيات مختلفة من مختلف دول المتوسط، مما يتيح لهم فرصة العمل الجماعي لحل مشكلات تقنية واقعية باستخدام أدوات الابتكار الحديثة. هذا التفاعل الثقافي والتقني يساهم في بناء جسور التواصل بين شباب المنطقة ويعزز من روح التعاون والابتكار الجماعي بعيداً عن القوالب التقليدية.

وبالتوازي مع هذه الورش، ينظم المنتدى معرضاً شاملاً للتعليم الفني والتكنولوجي، يستعرض أحدث الابتكارات والتقنيات التي تم الوصول إليها في هذا المجال، ويسلط الضوء على قصص النجاح في تحويل التعليم المهني إلى قطاع جاذب ومبدع. إن هذا التكامل الفريد بين الرؤى السياسية والخطط التعليمية والتطبيقات العملية يجعل من هذا المنتدى منصة انطلاق حقيقية نحو مستقبل تعليمي أكثر تطوراً، يضع الإنسان والمهارة في قلب العملية التنموية الشاملة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، ويدفع بالمنطقة نحو ريادة عالمية في مجال التكنولوجيا والابتكار المهني





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التعليم الفني دول البحر المتوسط الذكاء الاصطناعي تمكين الشباب الابتكار التكنولوجي

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