انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بمشاركة 145 فيلماً من 64 دولة

افتتاح الدورة 47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بحضور وزير التعليم العالي وفنانين عالميين، بمشاركة 145 فيلماً من 64 دولة في احتفالية اليوبيل الذهبي.

انطلقت فعاليات الدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي رسمياً، على المسرح الكبير ب دار الأوبرا المصرية ، في حدث سينمائي كبير يجسد مكانة العاصمة الثقافية على الساحة العالمية. وقد أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الثقافة الدكتور عبد العزيز قنصوة ، رسمياً عن افتتاح المهرجان وسط حضور لافت لوزراء ونجوم الفن.

شهد حفل الافتتاح حضوراً رفيع المستوى تضمّن المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بالإضافة إلى الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان، ومحمد طارق المدير الفني للمهرجان، وعدد كبير من نجوم السينما في مصر والعالم. وقد استُهل الحفل الذي قدمته الإعلامية جاسمين طه زكي، بالعزف للسلام الوطني، أعقبه ترحيب الفنان الكبير حسين فهمي بالحضور وضيوف المهرجان، مشدداً على اعتزازه برئاسة هذا الصرح السينمائي العريق.

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تفاصيل الاحتفاء باليوبيل الذهبي للمهرجان

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة في كلمته الافتتاحية أن الدورة الحالية تحمل دلالات خاصة، حيث نحتفي بمرور خمسين عاماً على انطلاق هذا المهرجان العريق الذي ارتبط اسمه بتاريخ السينما المصرية والعربية والعالمية. وأشار قنصوة إلى أن المهرجان أصبح جسراً للتواصل الثقافي والفني بين مصر والعالم، موضحاً أن خمسين عاماً مرت منذ انطلاق المهرجان عام 1976، شهدت تغيرات في العالم والأجيال وأدوات السينما، لكن الثابت هو أن القاهرة دائماً بيت مفتوح للفن.

وأوضح الوزير أن الاحتفاء باليوبيل الذهبي للمهرجان ليس مجرد احتفاء بسنوات مضت، بل هو تقدير لمسيرة طويلة من الإبداع وإسهامات أجيال من الفنانين والمخرجين والكتاب والتقنيين الذين ساهموا في إثراء الفن السابع. ووصف قنصوة السينما بأنها قوة ناعمة تساهم في تشكيل الوعي وتدعم الحوار بين الشعوب، مشدداً على أن السينما المصرية حكاية وطن لا تنتهي وستظل منارة للفن والثقافة.

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إحصائيات المشاركة الدولية وبرامج المهرجان

تتميز دورة هذا العام بتنوعها الكبير، إذ تستقبل القاهرة 145 فيلماً من 64 دولة، في رسالة تؤكد أن السينما لغة عالمية لا تحتاج إلى ترجمة كي تصل إلى القلوب. وأكد قنصوة أن مشاركة صناع الأفلام من مختلف دول العالم تمثل فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات، وتعزيز حضور السينما المصرية والعربية على الساحة الدولية من خلال برامج متنوعة ومسارات لتطوير الصناعة.

في سياق متصل، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن توفير الدعم اللازم لترميم تراث السينما المصرية، وعقد اجتماع ثلاثي بين وزارتي الثقافة والصناعة وغرفة صناعة السينما لمناقشة عدد من المشروعات التي تدعم صناعة السينما. كما تم تقديم النسخة الثانية من برنامج "الموجة الجديدة" لتأهيل المواهب السينمائية الشابة، مما يعكس دور المهرجان الرائد في اكتشاف المواهب ودعمها.

كلمات الفنان حسين فهمي والجهات الداعمة

في كلمته الفنية، استلهم الفنان حسين فهمي رمزية "الهويس" من فيلم "شيء من الخوف" المأخوذ عن رواية الكاتب ثروت أباظة، مستحضرًا شخصية "فؤادة" التي واجهت التهديد بقطع المياه. وأشار إلى أن فيلم "شيء من الخوف"، من إخراج حسين كمال وإنتاج عام 1969، لا يزال حاضرًا بعد مرور 57 عامًا على إنتاجه، بفضل قصته وأبطاله الذين استطاعوا بفنهم تحدي الزمن، مما يؤكد أن السينما المصرية هويس للفن والثقافة والحياة.

توجه الدكتور عبد العزيز قنصوة بخالص التحية والتقدير إلى إدارة المهرجان برئاسة حسين فهمي، على رؤيتهم الفنية الواعية بالتركيز على صلة المهرجان بذاكرة السينما المصرية والعربية والعالمية. وحرص الوزير على تكريم جميع فرق العمل والشركاء والداعمين الذين ساهموا في استمرار هذه المسيرة الممتدة على مدار خمسة عقود، متمنيًا للضيوف إقامة طيبة في مصر وتجربة فنية ثرية تليق بتاريخ المهرجان.