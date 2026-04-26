انطلاق امتحانات النقل الثانوي الأزهري وسط إجراءات أمنية مشددة

بدأ اليوم الأحد طلاب النقل الثانوي الأزهري امتحانات نهاية العام الدراسي، مع تطبيق إجراءات صارمة لمنع الغش والحفاظ على سير الامتحانات بنزاهة. تشمل المحظورات حظر الأجهزة المحمولة، والكتب، والنظارات الذكية، مع التأكيد على حقوق الطلاب وسلامتهم.

شهد اليوم الأحد انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب النقل الثانوي الأزهري، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة لضمان سير الامتحانات بنزاهة وشفافية. وقد بدأ طلاب الصف الأول الثانوي القسم الأدبي أداء امتحاناتهم في مادتي القرآن الكريم والصرف، بينما خاض طلاب الصف الأول الثانوي القسم العلمي اختباراتهم في نفس المادتين.

وبالمثل، أدى طلاب الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي امتحاناتهم في مادتي القرآن الكريم والصرف، في حين كان امتحان طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي في مادتي القرآن الكريم والفيزياء. وقد حرصت وزارة التربية والتعليم الأزهرية على توفير كافة المقومات اللازمة لراحة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار أي أمراض.

وقد تم التشديد على مجموعة من المحظورات الهامة داخل لجان الامتحانات، وذلك للحفاظ على سير العملية الامتحانية بانتظام ومنع أي محاولات للغش أو المخالفات. فقد تقرر حظر حيازة أي أجهزة محمولة أو سماعات بلوتوث على جميع العاملين باللجنة، مهما كانت صفاتهم الوظيفية، حتى في حالة إغلاق هذه الأجهزة. ويشمل هذا الحظر أيضًا لجان السجون ولجنة المستشفى.

كما تم منع الطلاب من اصطحاب الهواتف المحمولة أو سماعات البلوتوث أو النظارات أو الساعات الحديثة التي تستخدم لهذه الأجهزة، أو أي كتب أو أوراق تخص المادة الدراسية داخل اللجنة. وقد تم تكليف مسؤول أمن اللجنة والملاحظين بالتأكد من عدم وجود أي من هذه المحظورات، وتحملهم المسؤولية القانونية في حال وجود أو استخدام أي منها، حتى لو كانت مغلقة.

بالإضافة إلى ذلك، تم حظر عودة الطالب المريض الذي اضطر للخروج من اللجنة لتلقي العلاج في المستشفى، ومن ثم طلب العودة إلى نفس اللجنة مرة أخرى. كما تم التشديد على ضرورة كتابة تقرير مفصل عن أي طالب يصاب بإعياء شديد داخل اللجنة ويتطلب تدخل الطبيب لعلاجه، مع ضرورة أن يكتب الطبيب تقريرًا يوضح حالة الطالب الصحية بشكل كامل. وتضمنت المحظورات أيضًا منع إجبار الطالب على تسليم ورقة إجابته قبل انتهاء الوقت المحدد للامتحان، حتى لو كان الطالب وحيدًا في اللجنة.

كما تم منع سحب ورقة إجابة الطالب في حال ضبطه متلبسًا بالغش، مع تحرير المحضر اللازم لذلك، مع تمكين الطالب من استكمال الامتحان. وتم التأكيد على عدم السماح بخروج الطالب من اللجنة قبل مرور نصف الوقت المحدد للامتحان، إلا في حالة خروجه بالإسعاف بسبب سوء حالته الصحية، مع ضرورة سحب ورقة الإجابة وإرسالها إلى لجنة النظام والمراقبة مع تقرير أو إثبات حالة مدون به رقم الإسعاف وتاريخ دخوله وخروجه من اللجنة.

كما تم منع أي ملاحظ من استكمال بيانات أي طالب بخط يده، ومنع الطلاب من الإجابة بقلم غير القلم الأزرق الجاف. وتم التأكيد على أن تفتيش الطالبات يجب أن يتم من قبل عضوات اللجنة المكلفات بذلك، وليس من قبل أي شخص آخر، مع منع تفتيش الطالبات في الطرقات أو أمام المعهد أو أمام المارة.

وأخيرًا، تم منع أي شخص، مهما كانت مسؤوليته، من سحب كراسة إجابة الطالب أثناء عقد الامتحان لأي سبب من الأسباب، ومنع رئيس اللجنة من تمكين الطالب من دخول اللجنة بعد مرور خمس عشرة دقيقة من بدء الامتحان. وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة التربية والتعليم الأزهرية على ضمان حقوق الطلاب وتوفير بيئة امتحانية عادلة ونزيهة للجميع





