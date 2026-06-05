انطلاق امتحانات الصف الثالث الإعدادي غدا السبت في 12 محافظة

تنطلق امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني في 12 محافظة مصرية، وسط استعدادات مكثفة لتأمين الامتحانات ومنع الغش.

تنطلق غدا السبت الموافق 6 يونيو 2026 امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني في 12 محافظة مصر ية، حيث يؤدي الطلاب أول أيام ال امتحانات في مواد مختلفة تختلف من محافظة إلى أخرى وفقا للجداول المعلنة رسميا من وزارة التربية وال تعليم وال تعليم الفني.

وقد كثفت المديريات التعليمية في المحافظات استعداداتها لتأمين أسئلة الامتحانات وتطبيق ضوابط الامتحانات والتصدي لأية مخالفات قد تتسبب في حدوث غش، مع التشديد على توفير بيئة هادئة ومناسبة للطلاب. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على انتظام العملية التعليمية وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. وتبدأ الامتحانات في كل من محافظات شمال سيناء والفيوم وأسوان وجنوب سيناء ومطروح وقنا والإسكندرية والبحيرة وأسيوط والمنيا والمنوفية وسوهاج، على أن تبدأ بقية المحافظات في أيام لاحقة.

وقد أعلنت كل محافظة جداولها الخاصة التي تتضمن توزيع المواد على أيام الامتحان، مع مراعاة وجود فترات راحة بين المواد الطويلة. ومن المقرر أن يؤدي الطلاب امتحانات في مواد اللغة العربية والجبر والهندسة والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التربية الرياضية للمدارس الرياضية فقط، وذلك حسب كل محافظة. وفيما يلي جداول بعض المحافظات: في محافظة القليوبية، يبدأ الامتحان غدا بمادة اللغة العربية، ثم استراحة نصف ساعة يعقبها التربية الرياضية للمدارس الرياضية فقط.

وفي الجيزة، يؤدي الطلاب امتحان الجبر ثم استراحة ثم التربية الدينية. وفي القاهرة والمنيا وشمال سيناء والغربية والدقهلية وسوهاج وأسوان والإسماعيلية وبورسعيد والبحر الأحمر، تبدأ الامتحانات بمادة اللغة العربية. وفي بني سويف، يبدأ الامتحان بمادة الدراسات الاجتماعية ثم استراحة ثم التربية الدينية. وفي قنا، يبدأ الامتحان باللغة العربية ثم استراحة ثم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

وفي الوادي الجديد، يبدأ بامتحان الدراسات الاجتماعية. وفي السويس، يبدأ بامتحان الجبر ثم استراحة ثم الهندسة. وفي جنوب سيناء، يبدأ باللغة العربية ثم استراحة ثم التربية الدينية. وفي الإسكندرية والبحيرة، يبدأ باللغة العربية ثم استراحة ثم التربية الدينية.

وفي كفر الشيخ، يبدأ باللغة العربية ثم استراحة ثم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. ويبلغ إجمالي المجموع الكلي للصف الثالث الإعدادي 280 درجة موزعة على الترمين بواقع 140 درجة لكل ترم.

وتوزع درجات المواد كالتالي: مادة اللغة الإنجليزية 60 درجة (30 لكل ترم)، والرياضيات 60 درجة (30 لكل ترم مقسمة 15 للجبر و15 للهندسة)، والدراسات الاجتماعية 40 درجة (20 لكل ترم)، والعلوم 40 درجة (20 لكل ترم)، واللغة العربية 80 درجة (40 لكل ترم)، والتربية الدينية 20 درجة (10 لكل ترم)، والتربية الفنية 20 درجة، والتربية الرياضية 20 درجة، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات 20 درجة، والتربية المهنية 20 درجة، والأنشطة التربوية 20 درجة. وتعتبر امتحانات الصف الثالث الإعدادي نقلة مهمة في مسيرة الطلاب التعليمية، حيث تؤهلهم للالتحاق بالمرحلة الثانوية العامة أو الفنية.

وتحرص وزارة التربية والتعليم على تحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية في هذه الامتحانات، لضمان حصول كل طالب على حقه في التقييم العادل. وتناشد الوزارة أولياء الأمور والطلاب بضرورة الالتزام بالتعليمات والمواعيد المحددة، والتوجه إلى لجان الامتحانات في الوقت المناسب مع إحضار الأدوات اللازمة. كما تشدد على منع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، حفاظا على نزاهة الامتحانات. وبهذه المناسبة، تتمنى الوزارة التوفيق لجميع الطلاب في امتحاناتهم، وتحثهم على المذاكرة والمراجعة الجيدة لتحقيق أفضل النتائج





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امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني مصر وزارة التربية والتعليم

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