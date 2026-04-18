انطلاق ماراثون أهداف التنمية المستدامة في مصر لدعم توظيف الشباب

شهدت الجامعة البريطانية في مصر النسخة الرابعة من ماراثون أهداف التنمية المستدامة تحت شعار "Run for Youth Employment"، بحضور وزيري التعليم العالي والعمل، ووفود دولية رفيعة المستوى، بهدف تمكين الشباب وربطهم بسوق العمل.

شهدت الجامعة البريطانية في مصر فعاليات النسخة الرابعة من ماراثون أهداف التنمية المستدامة، المعروف أيضاً بماراثون التوظيف، تحت شعار 'Run for Youth Employment'. وقد حضر الافتتاح الرسمي للفعالية وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عبدالعزيز قنصوة، والعمل، حسن رداد. نظم هذا الحدث الهام بالتعاون بين الجامعة البريطانية في مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وتحت الرعاية الكريمة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسفارة البريطانية في مصر. كما تولت شركة كايرو رانرز تنظيم الماراثون، الذي أقيم في مقر الجامعة البريطانية بمدينة الشروق.

شكل حضور صاحب السمو الملكي الأمير رادو، أمير رومانيا، إضافة نوعية للحدث، إلى جانب حضور السيدة فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، والسيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر. كما شارك في الفعالية عدد من السفراء المعتمدين، وقيادات الجامعة، بالإضافة إلى نخبة من الضيوف البارزين من مختلف القطاعات الحيوية.

في كلمته الافتتاحية، سلط الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الضوء على أهمية المشاركة الدولية الواسعة، وخاصة حضور أمير رومانيا والسفراء المتعددين. وأكد أن هذا الحضور يعكس عمق العلاقات الدولية والتعاون المشترك القائم، مقدمًا شكره الجزيل للجامعة البريطانية في مصر على تنظيم هذه الفعالية المتميزة. وأوضح أن الماراثون يجسد الدور المحوري الذي تلعبه الجامعات في خدمة المجتمع وتعزيز مسؤوليتها المجتمعية. وأشار الوزير إلى أن هذا الماراثون يمثل نموذجاً ناجحاً للمبادرات المستدامة، لا سيما مع تركيزه هذا العام على دعم توظيف الشباب، وهو أحد الأولويات الرئيسية للدولة المصرية. وأكد على ضرورة ربط التعليم بسوق العمل وتعزيز المشاركة المجتمعية كركائز أساسية لتحقيق التنمية المنشودة، مجدداً التأكيد على دعم كافة الجهود الرامية إلى تمكين الشباب وبناء مستقبل أفضل لهم.

من جهته، أوضح حسن رداد، وزير العمل، أن هذا الحدث يجسد التكامل الحيوي بين منظومة التعليم ومتطلبات سوق العمل، ويعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تمكين الشباب كأولوية وطنية تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والجامعات والقطاع الخاص. وأشار إلى أن الماراثون يتجاوز كونه مجرد فعالية رياضية، ليصبح منصة متكاملة تسهم في تعزيز التناغم المجتمعي وترسيخ قيم الانتماء والعمل الجماعي. وشدد على الدعم الكامل الذي تقدمه الدولة لكافة المبادرات التي تهدف إلى تأهيل الشباب وربطهم بفرص العمل، داعياً الجامعات إلى تبني المزيد من المبادرات النوعية التي تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

عبر صاحب السمو الملكي الأمير رادو، أمير رومانيا، عن أن الماراثون لا يقتصر على كونه حدثاً رياضياً، بل يحمل رسالة إنسانية عميقة تهدف إلى دعم الشباب وتعزيز قدراتهم. واعتبره نموذجاً متكاملاً للتعاون بين المؤسسات التعليمية والدولة والمجتمع الدولي، مما يعكس روح التضامن الإنساني ويعزز جسور الشراكة بين الشعوب. كما أشار إلى عمق العلاقات التاريخية الممتدة لأكثر من 120 عاماً بين رومانيا ومصر، ودورها في دعم مسارات التنمية المستدامة.

في تأكيد على الرؤية المؤسسية، أكدت السيدة فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، أن ما تحققه الجامعة هو انعكاس لإيمانها بأن التعليم هو المحرك الأساسي للتنمية وبوابة تمكين الشباب. وشددت على أن الاستثمار في الإنسان يظل الرهان الأهم لبناء مستقبل مستدام. وأوضحت أن ماراثون أهداف التنمية المستدامة يجسد هذا التوجه بوضوح، من خلال الجمع بين الوعي والعمل، وتحويل طاقات الشباب إلى قوة فاعلة قادرة على إحداث تأثير حقيقي. وأكدت أن الدعم الحكومي والحضور الدولي يعززان من مكانة الجامعة كنموذج رائد لمؤسسة تعليمية تصنع الفارق وتبني أجيالاً مؤهلة لقيادة المستقبل بثقة واقتدار.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن الجامعة تعمل وفق استراتيجية طموحة تهدف إلى قيادة التغيير، وليس فقط مجاراته. تركز هذه الاستراتيجية على ربط التعليم باحتياجات سوق العمل وترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى واقع تطبيقي. وأكد أن الجامعة تولي اهتماماً ببناء شخصية متكاملة تمتلك الوعي والمهارة والقدرة على المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال مبادرات نوعية ذات تأثير ملموس. وأشار إلى أن تنظيم الماراثون للعام الرابع على التوالي يعكس التزاماً حقيقياً بجعل توظيف الشباب في مقدمة أولويات الجامعة. كما أوضح أن اختيار الهدف الثامن للتنمية المستدامة جاء استجابة لإرادة طلابية وأكاديمية تعكس إدراكاً عميقاً لتحديات الواقع. وأكد أن الحضور الدولي الرفيع المستوى يعكس ثقة متنامية في دور الجامعة كمؤسسة قادرة على قيادة حوار عالمي وبناء شراكات مؤثرة.





