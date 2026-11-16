انطلاق المنتدى المشترك للشركات الناشئة بين مصر والهند في القاهرة

افتتح وزير التخطيط المصري ووزير التجارة الهندي المنتدى المشترك للشركات الناشئة في القاهرة بمشاركة 55 شركة بهدف تعزيز الاستثمارات والثروة الرقمية المشتركة.

شهدت العاصمة القاهرة انطلاق فعاليات النسخة الأولى من المنتدى المشترك بين الشركات الناشئة المصرية والهندية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي الثنائي وفتح آفاق جديدة للاستثمار التكنولوجي. وقد افتتح هذا الحدث المهم كل من الدكتور أحمد رستم ، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، وصاحب السعادة بيوش جويال ، وزير التجارة والصناعة الهندي، مما يعكس المستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

يأتي تنظيم هذا المنتدى خلال يومي 16 و17 نوفمبر الحالي، بهدف رئيسي يتمثل في تبادل الخبرات المتخصصة واستكشاف الفرص الواعدة للشراكة والاستثمار في قطاعات الشركات الناشئة والتكنولوجيا الحديثة. ويعتبر هذا الحدث منصة حيوية للقاء قيادات ريادة الأعمال والمختصين في القطاع الرقمي من الجانبين، مما يعزز من قدرة كلا البلدين على الابتكار والمنافسة العالمية.

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أهداف المنتدى وآليات التعاون المستقبلي

أكد الدكتور أحمد رستم في كلمته الافتتاحية أن هذا المنتدى يمثل نقطة انطلاق حاسمة لتدشين فصل جديد ومشرق في مسيرة العلاقات الثنائية المصرية الهندية، مؤكداً على أن قطاع الشركات الناشئة يعد من أهم القطاعات الحيوية والواعدة في العصر الحالي. وأشار إلى أن المنتدى يشهد حضوراً متميزاً لممثلي 55 شركة مصرية وهندية، بالإضافة إلى ممثلي كبرى الشركات الناشئة وقيادات ريادة الأعمال في البلدين.

وقد شهد حفل الافتتاح توافقاً واضحاً بين المشاركين حول أهمية جعل هذا المنتدى حدثاً دورياً، بما يعزز تبادل الخبرات ويفتح آفاقاً أوسع للشراكة والاستثمار بين مجتمعي ريادة الأعمال في مصر والهند. ويهدف هذا التوافق إلى بناء جسور متكاملة من التعاون التقني والمالي الذي يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي لكلا الدولتين.

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المشاركون والدور الدبلوماسي في تعزيز الشراكات

تميزت فعاليات الافتتاح بمشاركة واسعة من المسؤولين الدبلوماسيين والاقتصاديين، حيث حضر الحفل سوريش كي ريدي، سفير الهند لدى مصر، بالإضافة إلى عدد من القيادات البارزة التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية. وتأتي هذه المشاركة لتأكيد التأكيد على الأهمية القصوى التي تضعها الحكومتان تجاه هذا الشراكة الاستراتيجية.

وتسعى هذه اللقاءات إلى خلق بيئة داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، من خلال توفير شبكات اتصال قوية وتسهيل الوصول إلى الأسواق والتمويل اللازم. كما يعد وجود هؤلاء المسؤولين علامة فارقة على أن هذا الحدث ليس مجرد مؤتمر عابر، بل هو بداية لمسيرة تعاون مؤسسية مستدامة.

التأثير الاقتصادي والتطبيقات العملية للشركات الناشئة

يركز المنتدى بشكل كبير على استكشاف الفرص الاستثمارية في مجالات التكنولوجيا والابتكار، والتي تعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد الحديث. ومن خلال مشاركة 55 شركة من كلا البلدين، يتاح للمشاركين فرصة استعراض نماذج أعمالهم والتقنيات التي طوروها، مما يسهل عملية العثور على شركاء استراتيجيين مناسبين.

بالإضافة إلى الجوانب التقنية، يبحث المنتدى أيضاً سبل تطوير الأدوات الإلكترونية المبتكرة التي يمكن أن تدعم ميكنة الخدمات الحكومية والتجارية، وهو ما يتماشى مع التوجه العام للدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل. وتسعى مصر والهند معاً إلى leveraging هذه الخبرات لتعزيز الكفاءة الإنتاجية وتقليل التكاليف التشغيلية.

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مستقبل الشراكة بين مصر والهند في قطاع التكنولوجيا

في ختام الافتتاح، اتفق المشاركون على أن هذا المنتدى هو مجرد البداية لمسيرة طويلة من التعاون المشترك، حيث سيتم تنظيم اجتماعات دورية لاستمرار الحوار وبناء الثقة بين الأطراف المعنية. ويهدف هذا التوجه إلى ضمان استمرارية تدفق الأفكار المبتكرة والرؤى الاقتصادية التي تساهم في بناء اقتصاد رقمي قوي.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى ظهور فرص عمل جديدة وزيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر والهند، خاصة في القطاعات ذات الكثافة التكنولوجية العالية. كما أن دعم الشركات الناشئة يعزز من قدرة البلدين على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ويقوي من مناصتهما في السوق الدولية.