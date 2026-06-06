انطلاق المؤتمر الـ52 للمنظمة الأفريقية للتأمين في القاهرة بحضور 2000 مشارك من 57 دولة

يُعقد المؤتمر في القاهرة للتباحث حول تطوير أنظمة التأمين في أفريقيا وتعزيز التحول الرقمي، مع التركيز على تحسين تغطية الفئات الضعيفة وتنسيق الجهود بين المؤسسات.

بدأت فعاليات المؤتمر الـ52 للمنظمة الأفريقية للتأمين في القاهرة بحضور أكثر من ألفين مشارك من 57 دولة، في إطار سعي القارة إلى تطوير أنظمة التأمين وتوحيد المعايير بين الدول الأعضاء.

وتخلل الجلسات مناقشات مكثفة حول التحول الرقمي في قطاع التأمين، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الضمان الاجتماعي وشركات التأمين الخاصة، إضافة إلى سبل تحسين تغطية الفئات الضعيفة من المجتمع. وقد أعرب المشاركون عن رضاهم عن التجاوب السريع للسلطات المصرية التي وفَّرت بنية تحتية تقنية متقدمة لتسهيل التواصل وتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية





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المؤتمر الأفريقي للتأمين القاهرة التحول الرقمي التغطية الصحية التعاون الإفريقي

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