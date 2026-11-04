انطلاقة مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال بـ82 فيلماً من 25 دولة

انطلاق فعاليات مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال بمشاركة 82 فيلماً من 25 دولة، بهدف دعم سينما الطفل وتنمية الخيال لدى الجمهور الصغير.

تشهد فعاليات الدورة الأولى من مهرجان المنصورة الدولي ل سينما الأطفال اليوم إقبالاً جماهيرياً ملحوظاً على قاعات العرض المخصصة داخل قصر ثقافة المنصورة. ويحرص الآلاف من الأطفال وأولياء الأمور على متابعة العروض السينمائية المتعددة التي تقدمها المسابقات الرسمية للمهرجان. وتأتي هذه التظاهرة الثقافية بهدف دعم تطوير فنون التصوير السينمائي الموجهة لفئة الأطفال وتوفير منصة فنية مميزة للجمهور الصغير.

تفاصيل الأفلام المشاركة والبرامج الصباحية

شملت العروض المقدمة في الفترة الصباحية مجموعة واسعة من أفلام الرسوم المتحركة التي جذبت انتباه الجمهور الصغير. من بين هذه الأفلام المميزة فيلم "صندوق الألعاب"، الذي قدم قصة تفاعلية مشوقة، بالإضافة إلى فيلم "كبير" الذي يستعرض تجارب النمو والحب. كما ضمت القائمة فيلم "تحقيق" الذي يتناول قضايا اجتماعية بلمسة فنية، وفيلم "جاري" الذي يعكس علاقات الجيرة والمحبة. واستكمل البرنامج بعرض فيلم "الساعة السابعة والربع" الذي يتناول لحظة زمنية محددة، وفيلم "مغامرات الزمن الضائع" الذي ينقل المشاهد في رحلة عبر التاريخ.

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وتابع الجمهور عرض أفلام "الأبراج المحصنة والتلفزيون" و"في قديم الزمان"، اللذين يستندان إلى الحكايات التراثية. كما عُرض فيلم "الكوكا" وفيلم "الفاكهة المحرمة" اللذان يسلطان الضوء على موضوعات توعوية مهمة. وشهدت القاعات أيضاً عرض فيلم "عملة ذهبية واحدة" الذي يتناول قيمتي الصدق والكرم.

واستمر التنوع في العروض بتقديم فيلم "الفيل الذي لم يكن الأخير" وفيلم "النمر والثعلب" الذي يمزج بين المغامرة والذكاء. كما شمل البرنامج فيلم "شجرة البرتقال" الذي يرتبط بالطبيعة، وفيلم "ليل" الذي يتناول موضوعات ليلية هادئة. وأُضيف إلى هذه القائمة فيلم "Pappu's Paalappu" كمثال على المشاركات الدولية المتنوعة.

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المشاركة المصرية والمسابقة المحلية

في المرحلة التالية من البرنامج، تركزت العروض على فيلم المسابقة المحلية التي تضم مجموعة متميزة من الأعمال السينمائية المصرية. من بين هذه الأفلام فيلم "الحضارة والثقافة" الذي يستعرض الإرث المصري الغني، وفيلم "أنتيكا" الذي يحمل بعداً تاريخياً مميزاً.

وشارك فيلم "أنقذوا أرضنا" برسالة بيئية تدعو للحفاظ على البيئة، وفيلم "عيشها صح" الذي يشجع على نمط الحياة الصحي. كما عرض فيلم "حكايتنا" الذي يروي قصصاً محلية، وفيلم "النيل يجمعنا" الذي يبرز أهمية نهر الحياة.

وتضمنت العروض أيضاً فيلم "مكتبة المدرسة" الذي يشجع على القراءة، وفيلم "المزرعة" الذي يتناول الحياة الريفية. كما عُرض فيلم "المواجهة" الذي يتناول الصراعات الإنسانية، وفيلم "حكايات من الدمار" الذي يستعرض آثار الكوارث. واختتمت المسابقة المحلية بعرض فيلم "شمعات" وفيلم "ضجيج الزمن" الذي يحمل بعداً فلسفياً.

الإحصائيات الرسمية والأهداف الاستراتيجية

يبلغ إجمالي عدد الأفلام المشاركة في الدورة الأولى من مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال ثمانية وعشرين فيلماً. وتتنافس هذه الأعمال ضمن مسابقات المهرجان المختلفة، وتمثل مشاركات من خمسة وعشرين دولة حول العالم. وتستهدف هذه المشاركة الضخمة دعم سينما الطفل وتوفير مساحة واسعة لعرض التجارب المصرية والدولية أمام جمهور محافظة الدقهلية.

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وتحرص إدارة المهرجان على تقديم تجارب سينمائية متنوعة تسهم في تنمية خيال الأطفال وتشجيعهم على الاهتمام بالفنون. ويأتي هذا التوجه لتوفير أدوات فنية تعليمية وترفيهية تساهم في بناء جيل واعٍ ومبدع من محبي السينما. ويعتبر هذا المهرجان خطوة هامة في دعم الإنتاج المحلي والدولي الموجه لفئة الأطفال.

الجهات الراعية ودعم الفعاليات

تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة الدقهلية، تنظم هذه الفعالية الكبرى التي تحظى بمتابعة واسعة من القطاعين العام والخاص. وتأتي هذه الرعاية لتعزيز الدور الثقافي للمنصورة كمنارة فنية في المنطقة الشمالية لمصر. ويشارك في دعم المهرجان شركة فاليو والمجلس القومي للطفولة والأمومة لضمان تقديم محتوى آمن ومفيد.

إضافة إلى ذلك، تسهم نقابة السينمائيين في رفع المستوى الفني للمهرجان من خلال مشاركة نخبة من المحترفين. وتشارك مكتبة مصر العامة بالمنصورة كمنصة ثقافية داعمة للفعاليات الفنية والتعليمية. كما يدعم نادي جزيرة الورد الفعاليات من خلال توفير مساحات ترفيهية مكملة لبرنامج السينما.

وتشارك أيضاً مدارس كولدج ومدارس الدلتا في تعزيز التواصل بين المؤسسات التعليمية ومهرجان السينما. وتهدف هذه الشراكة إلى إشراك الطلاب بشكل مباشر في الفعاليات السينمائية. ويؤكد الجميع على أهمية مثل هذه التظاهرات الثقافية في غرس حب الفن في نفوس الصغار منذ سن مبكرة.