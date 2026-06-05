انطلاق النسخة الأولى من منتدى التعليم الفني والمهني لدول البحر المتوسط في القاهرة

تستضيف القاهرة النسخة الأولى من منتدى التعليم الفني والمهني لدول البحر المتوسط، بتنظيم مصري إيطالي، بهدف تعزيز التعاون في مجال التعليم التقني وربطه باحتياجات السوق وتمكين الشباب.

تنطلق اليوم النسخة الأولى من منتدى ال تعليم الفني والمهني لدول البحر المتوسط ، والذي تنظمه وزارة التربية وال تعليم وال تعليم الفني ال مصر ية بالتعاون مع وزارة ال تعليم والاستحقاق الإيطالية.

تستضيف فعاليات المنتدى العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة خلال يومي 5 و6 يونيو. يأتي المنتدي في إطار مبادرة رائدة تهدف إلى بناء شراكات تنموية مستدامة بين الدول الأفريقية والمتوسطية وتعزيز التعاون الأوروبي المتوسطي في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني، مع تركيز خاص على مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتطوير المهارات المستقبلية الضرورية للتحول الرقمي والتكنولوجي.

وتتمحور الرؤية الاستراتيجية للمنتدى حول تحويل منطقة البحر المتوسط إلى منصة استراتيجية للتعاون في مجالات التعليم الفني والتقني، وبناء المهارات المستقبلية، ودفع التحول الرقمي والابتكار، وربط التعليم بالصناعة وتمكين الشباب. يسعى المنتدى لإنشاء منظومة متكاملة تربط بين المدارس الفنية، وأكاديميات ITS الإيطالية، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية المصرية (ATS)، والشركات الصناعية والتكنولوجية والطلاب والخبراء وصناع القرار، مما يساهم في خلق مسار واضح من التعليم إلى التوظيف.

وفي إطار الاستعدادات للحدث، عقدت على مدار يومي أمس واليوم ورش عمل تدريبية مبتكرة موجهة لطلاب ومعلمي التعليم الفني بدول البحر المتوسط. نظمت هذه الورش ضمن برنامج "مدرسة المستقبل" التابع لوزارة التعليم الإيطالية، واستندت إلى منهجيات تعليمية مبتكرة شملت خمسة محاور رئيسية بمشاركة 180 طالباً ومعلماً من مختلف الدول. ركزت الورش على مواضيع التعليم الفني والمهني لتعزيز تبادل الخبرات والثقافات وبناء مهارات الإبداع والابتكار والتفكير متعدد التخصصات، إلى جانب تعزيز المهارات الفنية والرقمية اللازمة لمهن المستقبل.

وتوزعت مجالات العمل على: مهارات وخبرات مرتبطة بمنطقة البحر المتوسط، والصناعات الغذائية والزراعية، والصناعات التحويلية، والتراث الثقافي والسياحة، والتعليم في المنطقة. وشكلت الورش منصة تفاعلية لتبادل الرؤى بين المشاركين من جنسيات مختلفة، مما يسهم في بناء جسور التواصل والتعاون الدولي وترسيخ ثقافة العمل الجماعي والابتكار. ومن المقرر عرض نتائج الأفكار الابتكارية للمجموعات المشاركة خلال حفل افتتاح وختام المنتدى، مما يبرز قدرة الطلاب على توظيف المعارف والمهارات الفنية لتقديم حلول عملية للتحديات المعاصرة





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