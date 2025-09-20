انطلاق العام الدراسي الجديد في المدارس: تركيز على الانضباط والبيئة التعليمية الآمنة

بدء العام الدراسي 2025-2026 في المدارس التي لا تعطل السبت، مع توجيهات وزارة التربية والتعليم لتعزيز الانضباط وتوفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة للطلاب. يشمل ذلك الالتزام بطابور الصباح، وترديد النشيد الوطني، وتفعيل دور مجالس الأمناء. كما يتناول ملخصًا لأخبار متنوعة أخرى.

بدأت المدارس التي لا تطبق نظام عطلة السبت، في استقبال الطلاب والطالبات مع بزوغ فجر أول أيام العام الدراسي الجديد 2025-2026، وذلك في أجواء احتفالية مبهجة عكست فرحة العودة إلى مقاعد الدراسة، وحضور أسري كثيف شارك الأبناء فرحتهم. استعد الطلاب والطالبات بحماس لأداء طابور الصباح، وترديد النشيد الوطني الذي يمثل رمزًا للوحدة الوطنية والانتماء، وتحية العلم، ثم توجهوا إلى الفصول الدراسية حيث ينتظرهم المعلمون وهيئات التدريس، مستعدين لبدء عام دراسي جديد مليء بالمعرفة والتعلم.

وقد وجهت وزارة التربية والتعليم سلسلة من التوجيهات والإرشادات للمدارس، بهدف تحقيق عام دراسي منضبط وناجح، مع التركيز على رفع نسب الحضور الطلابية وتوفير كل ما يلزم لتمكين الطلاب من المشاركة في الأنشطة التعليمية والتربوية المتكاملة. كما أكدت الوزارة على أهمية الالتزام بطابور الصباح وتحية العلم يوميًا، وترديد النشيد الوطني كجزء أساسي من بناء الهوية الوطنية وتعزيز الانضباط المدرسي، بالإضافة إلى تخصيص الحصة الأولى لمناقشة قضايا الانتماء وحب الوطن، مع العمل على تهيئة بيئة تعليمية محفزة وجذابة للطلاب، وتوفير الأمان والاستقرار في البيئة المدرسية، مع تفعيل دور مجالس الأمناء والمشاركة المجتمعية لدعم المدارس وتلبية احتياجاتها المتنوعة.\وفي سياق متصل، شددت وزارة التربية والتعليم على أهمية المتابعة المستمرة والجولات التفقدية من قبل القيادات التعليمية والإدارية، لضمان تحقيق الانضباط الكامل في المدارس، وتذليل العقبات التي قد تواجه الطلاب، سواء كانت أكاديمية أو شخصية. وأكدت الوزارة أن الهدف الأسمى هو توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، قادرة على جذب الطلاب وتشجيعهم على التعلم والابتكار، وضمان انطلاق عام دراسي منضبط يحقق الأهداف المنشودة للعملية التعليمية برمتها. ويهدف هذا التوجه إلى بناء جيل واعٍ ومسؤول، قادر على المساهمة في تقدم المجتمع ورفاهيته. كما تهدف الوزارة إلى تعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع، لخلق بيئة تعليمية متكاملة تدعم نمو الطلاب وتطورهم الشامل.\على صعيد آخر، شهدت الساعات الأخيرة اهتمامًا إعلاميًا بعدد من القضايا المتنوعة، فمن جهة، انتشر مقطع فيديو للاعب كرة القدم تريزيجيه، يعتذر فيه لجمهور النادي الأهلي قبل مواجهة فريقه الجديد سيراميكا، كما برزت لقطات للاعب ذاته وهو يسجل الهدف الأول لفريقه الجديد في الدقيقة 26 من المباراة، مما أثار تفاعلًا كبيرًا بين الجماهير. وفي سياق فني مختلف، انتشرت صورة للفنانة القديرة بوسي، ظهرت فيها بلوك جديد، مما أثار اهتمام الجمهور. وعلى صعيد ديني، قدم أمين الفتوى روشتة شاملة لمن تركوا الصلاة لسنوات طويلة، موضحًا كيفية التوبة وأداء ما فات من الصلوات. وفي سياق آخر، تم تداول تفاصيل مأساوية لجريمة قتل مروعة في نبروه، حيث أقدم الأب على إنهاء حياة أسرته بأكملها، مما أثار صدمة وحزنًا في المجتمع





