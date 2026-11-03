انطلاق مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال في الدقهلية

افتتاح الدورة الأولى من مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال بمشاركة الدكتورة سحر السنباطي واللواء طارق مرزوق لتعزيز الوعي الفني لدى الصغار.

شهدت الدكتورة سحر السنباطي ، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسيد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ، حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان المنصورة الدولي ل سينما الأطفال.

يقام هذا الحدث الثقافي الكبير بقصر ثقافة المنصورة خلال الفترة من 2 إلى 7 نوفمبر 2026.

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يأتي المهرجان في إطار الاحتفاء بالفن والثقافة ودورهما المحوري في تنمية وعي الأطفال وإثراء وجدانهم واكتشاف مواهبهم الإبداعية.

جهود تعزيز التعاون لحماية الطفولة

استهلت الدكتورة سحر السنباطي زيارتها لمحافظة الدقهلية بلقاء السيد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.

تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية الأطفال ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما تم بحث إمكانية افتتاح فرع للمجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة الدقهلية.

يسهم هذا الفرع الجديد في تعزيز جهود حماية ورعاية الأطفال وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لهم بالمحافظة.

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تبادل الدروع وتقدير الجهود المشتركة

أهدى اللواء طارق مرزوق درع المحافظة إلى الدكتورة سحر السنباطي تقديرًا لجهودها في دعم قضايا الطفولة وتعزيز منظومة حماية الأطفال.

من جانبها، أهدت الدكتورة سحر السنباطي درع المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى اللواء طارق مرزوق.

جاء ذلك تقديرًا لدوره وجهوده في دعم قضايا الطفل بمحافظة الدقهلية وحرصه على تعزيز أوجه التعاون مع المجلس.

السينما وسيلة لبناء الهوية والوعي

أعربت الدكتورة سحر السنباطي عن سعادتها بالمشاركة في انطلاق الدورة الأولى من المهرجان في كلمتها.

شاركت أن ميلاد هذا الحدث الثقافي والفني في مدينة المنصورة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاهتمام بالفنون الموجهة للأطفال.

أكدت أن سينما الطفل ليست مجرد أفلام تُعرض على شاشة، بل هي حكايات تسهم في تشكيل وجدان الأطفال وبناء وعيهم.

شددت على أهمية تقديم فن يحترم عقول الأطفال ويحافظ على هويتهم الإنسانية.

رؤية المهرجان لاكتشاف المواهب الشاملة

أكدت رئيسة المجلس أن الثقافة والفنون حق أصيل وركيزة أساسية لبناء شخصية متوازنة وليست رفاهية.

ترسخ هذه الرؤية من خلال مبادرات مثل "طفل متوازن.. مجتمع متماسك" التي تحظى برعاية السيدة انتصار السيسي.

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تطلع الدكتورة سحر السنباطي لأن يصبح المهرجان منصة لاكتشاف المواهب السينمائية الصغيرة من مختلف المحافظات.

يشمل ذلك إتاحة الفرصة أمام جميع الأطفال بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة للتعبير عن أنفسهم.

دعم المحافظ للإبداع والقيم الوطنية

أعرب اللواء طارق مرزوق عن اعتزازه باستضافة مدينة المنصورة عروس النيل للدورة الأولى من المهرجان.

أكد أن الحدث يعكس مكانة الدقهلية التاريخية والثقافية والفنية المتميزة ويفتح آفاقًا جديدة أمام الأطفال.

شدد المحافظ على قدرة الفن والسينما على غرس القيم الإنسانية والوطنية النبيلة وتنمية الوعي.

حضر الافتتاح الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ والدكتور كرم ملاك عضو مجلس الإدارة والنائب طارق عبد الهادي.

شارك أيضًا الدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا والدكتور السعيد عبد الهادي رئيس جامعة حورس.

كان حضورًا فنيًا بارزًا للفنانة صفاء أبو السعود والفنانة رانيا فريد شوقي والكاتبة أميرة عاطف رئيس المهرجان.

شارك الفنانة يسرا اللوزي والمخرجة شويكار خليفة والفنان صبري فواز والفنان أحمد وفيق.

قاد الفنان محمد حمدي فريق العمل كمبرمج للمهرجان وسط حضور قيادي وديني واسع.