انطلاق الدورة الخامسة لمهرجان هوليوود للفيلم العربي وعرض فيلم "برشامة" الختامي

افتتاح مهرجان هوليوود للفيلم العربي في لوس أنجلوس بمشاركة نجوم بارزين، والإعلان عن فيلم "برشامة" كعمل ختامي للمهرجان، وتفاصيل حول قصة الفيلم وطاقم العمل.

شهدت مدينة لوس أنجلوس انطلاق فعاليات الدورة الخامسة ل مهرجان هوليوود للفيلم العربي ، الحدث السينمائي الذي يحتفي بالإبداع السينمائي العربي ويجمع نخبة من نجوم وصناع الأفلام من مختلف أنحاء العالم.

تتواصل فعاليات المهرجان من السابع عشر حتى العشرين من شهر أبريل، مقدمةً منصة فريدة لعرض أحدث الإنتاجات السينمائية العربية واستكشاف مواضيعها المتنوعة، وتعزيز التبادل الثقافي بين الثقافات المختلفة. وقد حضر حفل الافتتاح نخبة من الفنانين البارزين الذين حرصوا على دعم هذا الحدث الهام، ومن بينهم الفنان أحمد السعدني، والفنانة ريهام عبد الغفور، والفنانة ميرهان حسين، بالإضافة إلى السفير حسام الدين علي، القنصل المصري العام في لوس أنجلوس، الذي أكد على أهمية المهرجان في تعزيز صورة السينما المصرية والعربية على الساحة الدولية.

وقد كان في استقبال ضيوف المهرجان السيد مايكل باخوم، رئيس المهرجان، الذي عبر عن سعادته البالغة بانطلاق الدورة الخامسة، متمنياً أن تكون دورة ناجحة وملهمة للجميع، وأن تسهم في إثراء المشهد السينمائي العربي وزيادة حضوره العالمي. ويترقب عشاق السينما بفارغ الصبر عرض فيلم 'برشامة'، الذي تم اختياره ليكون الفيلم الختامي للدورة الخامسة لمهرجان هوليوود للفيلم العربي.

ومن المتوقع أن يشهد هذا العرض حضوراً جماهيرياً كبيراً، خاصةً مع مشاركة أبطال العمل والعديد من صناع السينما الذين سيحضرون هذا الحدث المميز. فيلم 'برشامة' يعد من الأعمال السينمائية الواعدة التي تجمع نخبة من النجوم الموهوبين، حيث يضم فريق التمثيل كلاً من هشام ماجد، مصطفى غريب، ريهام عبد الغفور، حاتم صلاح، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، فاتن سعيد، كمال أبو رية، ميشيل ميلاد، وفدوى عابد.

هذه الكوكبة من النجوم تضمن تقديم أداء تمثيلي قوي ومميز، مما يزيد من ترقب الجمهور لهذا العمل. تدور أحداث فيلم 'برشامة' في إطار كوميدي ساخر، مسلطاً الضوء على مواضيع اجتماعية قد تثير نقاشاً واسعاً. تقع أحداث الفيلم خلال يوم امتحان مادة اللغة العربية في إحدى لجان الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات التي تجد نفسها محاصرة داخل اللجنة.

وسط أجواء من الفوضى والفساد الواضح والغش الجماعي الذي يسود المكان، تتكشف محاولات يائسة من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على تجاوز الامتحان، وذلك من خلال طرق ملتوية ومتنوعة. يقدم الفيلم رؤية نقدية لاذعة للمنظومة التعليمية والضغوط الاجتماعية، مغلفةً بلمسة فكاهية تهدف إلى جذب الجمهور وإيصال الرسالة بطريقة سلسة وممتعة.

الفيلم من إخراج المخرج الموهوب خالد دياب، الذي يعرف بقدرته على تقديم أعمال تحمل بصمة فنية مميزة. أما سيناريو الفيلم، فقد كتبه كل من أحمد الزغبي، شيرين دياب، وخالد دياب، مما يعكس جهداً تعاونياً في بناء قصة متماسكة وشخصيات مؤثرة. ويتولى إنتاج الفيلم شركتا 'سكاي ليميت' و 'فيلم سكوير'، وهما شركتان معروفتان بسعيهما لتقديم أعمال سينمائية ذات جودة عالية، في حين تتولى شركة 'أفلام أورينت' مهمة التوزيع الخارجي، مما يضمن وصول الفيلم إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور العربي والدولي.

يسهم هذا التعاون بين المخرج والمؤلفين والمنتجين والموزعين في خلق عمل فني متكامل، متوقع أن يحقق نجاحاً كبيراً وأن يثير اهتمام النقاد والجمهور على حد سواء، خاصةً وأن موضوعه يلامس قضايا اجتماعية ملموسة بطريقة فنية مبتكرة.





