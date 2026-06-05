انطلاق منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط في العاصمة الإدارية الجديدة

يُعقد منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط بحضور وزراء وتعليم من 12 دولة، ويهدف إلى تعزيز التعاون في مجال المهارات والابتكار وتمكين الشباب عبر ورش عمل وندوات ومعرض تقني.

انطلقت فعاليات منتدى التعليم التقني والمهني ل دول البحر المتوسط في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري محمد عبد اللطيف، ووزير التعليم الإيطالي الدكتور جوزيبي فالديتارا، إلى جانب وفود وزارية من دول البحر المتوسط بما فيها قبرص، كرواتيا، اليونان، رومانيا، إسبانيا، ألبانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، الجزائر، ليبيا ولبنان، فضلاً عن ممثلين من مصر وإيطاليا.

يضم المنتدى 12 دولة مشاركة، ويهدف إلى ترسيخ موقع دول حوض البحر الأبيض المتوسط كمنطقة استراتيجية للاستثمار المشترك في المهارات والابتكار، وتعزيز تمكين الشباب. أكدت الوفود أن مشاركة الدول في المنتدى تعكس نموذجاً للتعليم بلا حدود، حيث تلاقت فيه تجارب تعليمية وثقافية متعددة، ما يثري العملية التعليمية ويساهم في تطويرها بصورة مستدامة. أشارت الوفود إلى أن تنوع المشاركين وفر فرصاً حقيقية لتبادل الخبرات والرؤى حول تطوير التعليم الفني والتقني.

وذكرت أن التجارب الدولية لا تسهم فقط في صقل شخصية المتعلم، بل تنعكس مباشرة على جودة العملية التعليمية وأساليبها الحديثة. كما لفتت الانتباه إلى دور الأكاديميات الإيطالية والمصرية في تعزيز التعاون الأكاديمي المشترك وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية، ما يدعم تطوير المناهج وربط التعليم بسوق العمل، ويخلق جسوراً بين الجانبين لإنشاء برامج تدريبية تلبي احتياجات الاقتصاد الرقمي المتسارع.

الجدول الزمني للفعالية يتضمن جلسة افتتاحية تلتها جلسات وزارية رفيعة المستوى وجلسات نقاشية حول وضع رؤية مشتركة لمنطقة المتوسط في مجال المهارات ورأس المال البشري في عصر الذكاء الاصطناعي. كما ستُعقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف لتعزيز الشراكات المؤسسية. من بين الأنشطة المميزة، تم تنظيم ورش عمل ابتكارية مستوحاة من نموذج الهاكاثون الإيطالي، تجمع طلاباً من دول مختلفة في فرق دولية لتبادل الأفكار وإظهار الإبداع التقني.

بالإضافة إلى ذلك، يشتمل البرنامج على معرض للتعليم الفني والتكنولوجي يسلط الضوء على أحدث التقنيات والبرامج التدريبية المتاحة للطلاب والمعلمين، مما يعكس التزام المنتدى بتعزيز الابتكار وتطوير المهارات العملية لتلبية متطلبات سوق العمل في المستقبل





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منتدى التعليم التقني دول البحر المتوسط التعليم المهني الابتكار الشراكات الدولية

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