انطلاق الجلسة الأولى في محاكمة متهمي "مجموعات العمل النوعي" أمام محكمة بدر

تستمع محكمة بدر إلى مرافعة الدفاع في قضية 21 متهمًا من بينهم 10 محتجزين، فيما تكشف التحقيقات عن شبكة إجرامية تمول الإرهاب وتزيف المستندات وتحتكم إلى أسلحة نارية.

افتتحت اليوم، الإثنين، الجلسة الأولى في الدائرة الأولى للجرائم الإرهاب ية بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، لتستمع إلى مرافعة الدفاع في محاكمة واحدة من القضايا التي حظيت باهتمام واسع في الساحة القضائية، وهي قضية " مجموعات العمل النوعي ".

شهدت القاعة حضور 21 متهمًا، من بينهم عشرة متهمين محتجزين منذ بداية التحقيقات، حيث تمثل هذه المحاكمة نقطة تحول هامة في مسعى الدولة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الوطني. تولى المستشار محمد السعيد الشربيني رئاسة الجلسة، وتولى كل من المستشارين غريب عزت ووائل عمران، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، والمحامى أمانة سر ممدوح عبد الرشيد، مهام التمثيل القانوني للمتهمين.

وقد أبدى الدفاع عن المتهمين حرصه على إظهار أية تناقضات أو أخطاء إجرائية قد تؤثر على سير العدالة، مستندًا إلى ما توصلت إليه التحقيقات الأولية وتفاصيل سجلات الاتصالات والوثائق المالية. تأتي هذه الجلسة في إطار سلسلة من الجلسات التي تجريها السلطات القضائية لعدد كبير من المتهمين الذين ارتبطت أسماؤهم بجماعات إجرامية وإرهابية، حيث تم بالفعل عقد جلسات مماثلة في مدن مختلفة مثل حلوان وبولاق الدكرور والمرج والمطرية، إضافة إلى محاكمات شهدت مشاركة ما يزيد عن ستين متهمًا في تراكم القضايا المتعلقة بالانضمام إلى جماعات إجرامية مسلحة.

وتؤكد التقارير أن التحقيقات التي أطلقتها النيابة العامة في القضية رقم 8666 لسنة 2024، والتي أدرجت تحت رقم 1645 لسنة 2022، كشفت عن وجود شبكة منظمة تسعى لتجسيد أهداف جماعة "الإخوان" من خلال تشكيل مجموعات عمل نوعية مسلحة. وقد اتضح أن هذه المجموعات كانت تسعى إلى استعمال العنف والتهديد وإثارة الرعب داخل المجتمع بهدف زعزعة استقرار النظام العام وتعريض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر.

وبحسب ما أفصله ملف التحقيقات، فإن الأرشيف الرقمي للمتهمين يضم دلائل على تمويل الأنشطة الإرهابية عبر تحويلات مالية مشبوهة، بالإضافة إلى تزوير مستندات رسمية لتسهيل عمليات التسلل والانتشار. كما تم رصد حيازة أسلحة نارية متطورة وكمية غير محدودة من الذخيرة، ما يعزز الفرضية القائلة بأن هذه الشبكة تخطط لتنفيذ عمليات تهدف إلى إحداث أضرار جسيمة بالمواطنين والبنى التحتية. وتؤكد النيابة أن هذه الأفعال تخالف صراحة الدستور والقوانين المصرية التي تكفل الحرية والحقوق وتدعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وفي خضم هذه التطورات، يبقى السؤال الأكبر هو مدى قدرة الجهاز القضائي على تقديم حكم عادل يوازن بين ضرورة ردع الأعمال الإرهابية وحماية حقوق المتهمين وفقًا للمعايير الدولية للعدالة. وعلى الساحة الدولية، يرحب المجتمع الدولي بجهود مصر في مكافحة الإرهاب، مؤكدًا على ضرورة التعاون المشترك وتبادل المعلومات الاستخباراتية للحد من انتشار التطرف والعنف





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