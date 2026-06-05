انطلاق النسخة الأولى من منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط في العاصمة الإدارية الجديدة

انطلقت فعاليات النسخة الأولى من منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وزراء ووفود من 12 دولة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التعليم الفني وتنمية المهارات، والإعلان عن إنشاء 100 مدرسة فنية مصرية إيطالية جديدة.

في إطار جهود تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات ال تعليم الفني والتقني، انطلقت اليوم فعاليات النسخة الأولى من منتدى ال تعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط (TechSkills Forum) في العاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية.

المنتدى الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية بالتعاون مع وزارة التعليم والاستحقاق الإيطالية، يشكل منصة إقليمية رائدة تهدف إلى تعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين دول المنطقة في قطاع التعليم الفني وتنمية المهارات. ويركز المنتدى على إعداد الأجيال الشابة لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة وتلبية متطلبات سوق العمل المستقبلية، بالإضافة إلى ترسيخ الشراكات بين المؤسسات التعليمية والقطاع الصناعي لتحقيق التنمية المستدامة.

شهدت الجلسة الافتتاحية كلمة لوزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، حيث أكد أن التعليم لم يعد مجرد أولوية وطنية بل أصبح مسؤولية إقليمية واستثمارًا مشتركًا في الاستقرار والازدهار والابتكار. وأشار إلى أن مصر وضعت، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنمية الإنسان في صميم مسيرة التقدم الوطني، مشددًا على أن المحرك الحقيقي للتنافسية يتمثل في رأس المال البشري القادر على التفكير والإبداع والتكيف.

وأضاف أن التعليم الفني والتدريب المهني أصبحا مسارًا استراتيجيًا للتوظيف والابتكار والإنتاجية وريادة الأعمال والحراك الاجتماعي، كما يمثلان أداة ربط مباشرة بين التعليم والاحتياجات الفعلية للاقتصاد. من جانبه، ألقى وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي جوزيبي فالديتارا كلمة أكد فيها أن المنتدى يجسد رؤية مصرية إيطالية مشتركة لتعزيز المهارات وبناء مستقبل أكثر ابتكارًا وازدهارًا في منطقة البحر المتوسط. وأشار إلى أن التحولات والتحديات الكبرى التي يشهدها العالم اليوم تتطلب التعاون والتضامن والمسؤولية المشتركة ورؤية موحدة للمستقبل.

وشارك في المنتدى وزراء التعليم ووفود من قبرص وكرواتيا واليونان ورومانيا وإسبانيا وألبانيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود والجزائر وليبيا ولبنان إلى جانب مصر وإيطاليا، بالإضافة إلى سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية وممثلي اتحادي الصناعات المصري والإيطالي ومؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني وشركاء القطاع الخاص والصناعة والمنظمات الدولية والطلاب. وخلال المنتدى، تم الإعلان عن خطط لإنشاء 100 مدرسة فنية مصرية إيطالية جديدة تمنح شهادة البكالوريا التكنولوجية، كما تم تجهيز اتفاقيات لفتح مدارس فنية تكنولوجية جديدة بشراكات دولية.

وأكد الوزير عبد اللطيف أن التعليم الفني يمثل ركيزة أساسية في رؤية مصر، حيث تواصل البلاد جهودها لتحديث منظومة التعليم الفني وتعزيز الشراكات مع الصناعة والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتحسين ارتباط المناهج بمتطلبات الواقع. واختتم كلمته بالتأكيد على أن الهدف النهائي هو إتاحة فرصة كريمة لكل شاب للتعلم والعمل والنمو والمساهمة في تنمية المجتمع، معربًا عن تقديره للشركاء الإيطاليين وجميع المشاركين على رؤيتهم وتعاونهم.

يمثل هذا المنتدى خطوة مهمة نحو بناء شراكة متوسطية لمهارات المستقبل، حيث تمتلك منطقة البحر المتوسط اليوم فرصة لتجديد دورها التاريخي من خلال التعاون المشترك في مجال التعليم الفني والتقني. ويأتي تنظيم المنتدى في وقت يشهد العالم تحولات تكنولوجية واقتصادية واجتماعية متسارعة تتطلب استثمارًا أكبر في رأس المال البشري وتطوير المهارات لمواكبة احتياجات سوق العمل المستقبلية.

وقد حظي المنتدى بمشاركة واسعة من مختلف الدول، مما يعكس الاهتمام المشترك بقضايا التعليم الفني والمهني كأداة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الإقليمي في منطقة البحر المتوسط





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