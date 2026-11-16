انطلاق المؤتمر الرابع عشر للجمعية المصرية للرعاية المركزة بمشاركة 700 طبيب

تنطلق فعاليات المؤتمر الرابع عشر للجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات يومي 19 و20 نوفمبر 2026 بالقاهرة، بمشاركة متوقعة تتجاوز 900 متخصص.

تنطلق يومي الخميس والجمعة الموافقين لـ 19 و20 نوفمبر 2026، فعاليات المؤتمر الدولي الرابع عشر للجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات (ESICT 2026)، وذلك بفندق هيلنان لاندمارك بمنطقة القاهرة الجديدة. ويجمع هذا الحدث العلمي البارز نخبة من المتخصصين في مجالات العناية الحرجة وطب الطوارئ والإصابات، مما يجعله منصة متكاملة لتبادل الخبرات بين الكوادر الطبية المصرية والدولية.

إحصائيات المشاركة وأهداف الجمعية الطبية

صرح الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل، رئيس الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات، بأن عدد الأطباء المسجلين للمشاركة في المؤتمر تجاوز حالياً حاجز الـ 700 طبيب من مختلف محافظات الجمهورية. وأضاف رئيس الجمعية أنه يستهدف الوصول إلى عدد إجمالي يصل إلى 900 مشارك خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو رقم كبير جداً بالنسبة لمؤتمرات التخصص في الرعاية المركزة.

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وأوضح الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل أن المؤتمر يمثل أطباء الرعاية المركزة في جميع محافظات مصر، مشيراً إلى أن خدمات الجمعية تمتد جغرافياً من أسوان شمالاً إلى شرم الشيخ جنوباً. وأشار إلى أن هذا الإقبال الكبير يعكس ثقة الأطباء المتزايدة في الجمعية ودورها الفعّال في رفع كفاءة الرعاية المركزة على مستوى البلاد.

ورش العمل التطبيقية والتقنيات الحديثة

أعلن رئيس الجمعية أن الدورة الرابعة عشرة من المؤتمر تضم هذا العام ست ورش عمل تطبيقية متخصصة، تشمل متابعة الدورة الدموية، وإدارة مجرى الهواء والمنظار الشعبي، بالإضافة إلى التنفس الصناعي والموجات فوق الصوتية في الرعاية المركزة. وتُدرج الإكمو (ECMO) في الورش للمرة الخامسة، بينما تُقدم تقنية الإيكو عبر المريء (TEE) لأول مرة في تاريخ المؤتمرات السابقة.

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وأكد الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل أن المؤتمر يستخدم لأول مرة جهاز محاكاة (Simulator) في ورش عمل أطباء الرعاية المركزة، مشدداً على أن التدريب العملي يمثل الأساس في تطوير المهارات السريرية. وأشار إلى أن محطات التدريب زادت هذا العام وتعتمد بشكل كامل على أحدث أجهزة التدريب المتوفرة في العالم لضمان رفع الكفاءة المهنية.

التكامل بين التخصصات الطبية والتمريضية

من جانبه، صرح الأستاذ الدكتور عادل محمد الأنصاري، الأمين العام للجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات، بأن اللجنة العلمية حرصت على الجمع بين الحداثة والتطبيق العملي في البرنامج العلمي. وأشاد الأمين العام بالجهد المبذول من مديري الورش في إعداد المحتوى وزيادة محطات التدريب لتنظيم الحدث بالمستوى الذي يليق بحجم المشاركة المتوقعة.

وأضاف الأستاذ الدكتور عادل الأنصاري أن المؤتمر يتضمن مسارات علمية وورش عمل مخصصة لأعضاء هيئة التمريض وأخصائيي العلاج التنفسي، مؤكداً أن جودة العناية المركزة لا تتحقق إلا بتكامل أدوار الفريق الطبي متعدد التخصصات. وتشمل الجلسات النقاشية والمحاضرات التفاعلية أحدث تطورات أجهزة التنفس الصناعي، والمراقبة الحيوية والديناميكية للمرضى.

بروتوكولات السلامة ومسابقة الشباب

تتناول فعاليات المؤتمر أيضاً بروتوكولات مكافحة العدوى داخل وحدات العناية، بالإضافة إلى استراتيجيات إدارة الأزمات والطوارئ القصوى في المستشفيات. وأكد الدكتور سامح سالم، عضو مجلس إدارة الجمعية، أن ورش العمل تمثل فرصة حقيقية للأطباء الشباب لتطبيق ما تعلموه واكتساب خبرة مباشرة على أحدث الأجهزة المتاحة.

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وأوضح عضو مجلس الإدارة أن المؤتمر ينظم للعام الخامس على التوالي مسابقة بين شباب أطباء الرعاية المركزة من مختلف الجامعات المصرية. وتمثل هذه المسابقة بيئة تنافسية صحية تتيح للكوادر الشابة اختبار كفاءاتهم وتطوير مهاراتهم في بيئة تعليمية محكمة تحت إشراف خبراء المجال.