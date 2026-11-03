انطلاق ندوة سوق شرم المسرحي بمشاركة مهرجانات عالمية لتعزيز التعاون الفني

افتتاح ندوة SITFY's Open Market في الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بمشاركة مديري مهرجانات عالمية لمناقشة آليات التعاون الفني ودعم المبدعين.

افتتح الفنان مازن الغرباوي ، رئيس ومؤسس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ، فعاليات ندوة "SITFY's Open Market" في إطار الأنشطة المنظمة للدورة الحادية عشرة من المهرجان، بمشاركة نخبة من مديري ورؤساء المهرجانات المسرحية من شتى أنحاء العالم، فيما تولت الفنانة هاجر النحراوي مهمة ترجمة proceedings الندوة لضمان التواصل الفعال بين الحضور.

إطلاق النسخة الرابعة من سوق المسرح الدولي

أكد مازن الغرباوي في كلمته الافتتاحية أن سوق "SITFY's Open Market" يشهد انطلاق نسخته الرابعة، وهو ما يعكس نمو هذه المنصة الدولية التي تهدف بوضوح إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين مديري المهرجانات المسرحية، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين المؤسسات والمهرجانات من مختلف أنحاء العالم.

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واستعرض الغرباوي قائمة المشاركين في الندوة الذين يمثلون عددًا من الشخصيات المسرحية البارزة، مؤكدًا أن الحضور يشكل جزءًا أساسيًا من منظومة المهرجانات المسرحية الدولية، وقام بالإعلان عن بدء المناقشات بين المشاركين لتعزيز هذه الروابط الثقافية والفنية.

دور الأسواق الثقافية في دعم التعاون الدولي

أكد قسطنطين كرياك، رئيس مهرجان سيبيو الدولي للمسرح، أهمية أسواق الثقافة في تعزيز التعاون بين المهرجانات الدولية، وخلق فرص جديدة أمام الفنانين الشباب للتواصل مع كبار صناع المسرح حول العالم، مشددًا على ضرورة منح الأجيال الجديدة مساحة حقيقية للإبداع والمشاركة الفاعلة في الساحة الفنية.

وأوضح كرياك أن أسواق الثقافة تمثل وسيلة مهمة لخلق فرص الحوار بين الفنانين من مختلف الدول، وجمع المؤسسات السياسية والاقتصادية والجامعات والمؤسسات البحثية، بما يسهم في إنتاج تجارب فنية جديدة ومبتكرة تعكس تنوع المشهد الثقافي العالمي.

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ولفت كرياك إلى أن تجربة مهرجان سيبيو استلهمت العديد من التجارب الدولية الكبرى، ومنها مهرجاني إدنبرة وأفينيون، مؤكدًا أن إتاحة الفرصة أمام الشباب للمشاركة في المهرجانات يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من استراتيجية المؤسسات المسرحية، وليس مجرد نشاط جانبي هامشي.

تجارب دولية وتعاون مستدام مع مصر

أعربت آنا سينكوفيتس، ممثلة مهرجان بريست الدولي للمسرح في بيلاروسيا، عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، مشيدة بالعروض المسرحية التي شاهدتها، والتي وصفتها بالمختلفة والمتميزة عن التجارب المعتادة في مهرجان بريست، مؤكدة تطلعها الكبير لاستضافة هذه التجارب الفنية في مدينة بريست قريبًا.

وأوضحت سينكوفيتس أن مهرجان بريست يحتفي بمختلف أشكال الفنون المسرحية، من الدراما والمونودراما إلى الفنون التشكيلية ومسرح العرائض، إلى جانب عروض تعتمد على لغة الجسد، مشيرة إلى أن المهرجان يمتد تاريخه إلى 30 عامًا، ويسعى دائمًا إلى تعزيز التنوع الفني والانفتاح على التجارب الدولية.

وأشادت سينكوفيتس بالتعاون مع مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، موجهة الشكر للفنان مازن الغرباوي على دعوته الكريمة، مشيرة إلى أن لقاءهما في أبريل الماضي وتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين أسهما بشكل ملموس في تعزيز العلاقات الإبداعية وتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين خلال فترة زمنية قصيرة.

رؤية مهرجان ظفار للمسرح العالمي

أكد الفنان والسينوغراف أحمد الرواس، مدير مهرجان ظفار الدولي للمسرح، حرص المهرجان على تعزيز جسور التعاون والشراكة مع مختلف المهرجانات المسرحية حول العالم، مشيرًا إلى أن المشاركة في الفعاليات الدولية تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب الفنية، وتوسيع دائرة الحضور العربي والإفريقي على خريطة المسرح العالمي.

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وأعرب الرواس عن سعادته بالتواجد في مدينة شرم الشيخ، مشيدًا بالعلاقات التي تجمع المهرجانين، وبالدور المحوري الذي يقوم به الفنان مازن الغرباوي، المستشار الفني لمهرجان ظفار الدولي للمسرح، في دعم مسيرة التعاون وتحقيق النجاح المشترك بين المؤسسات الثقافية.

وشرح الرواس أن مهرجان ظفار شهد تطورًا ملحوظًا في مساراته الفنية، حيث تضمنت دورته الأولى ستة مسارات، فيما شهدت الدورة الثانية ثلاثة مسارات مختلفة، لافتًا إلى الإعلان عن الدورة الثالثة المقرر إقامتها في 28، والتي ستتضمن أربعة مسارات جديدة تشمل العروض العمانية، والخليجية، والعربية، والأجنبية.

تجربة مهرجان أنتيستاتيك للرقص المعاصر

استعرض مصمم الرقصات والمخرج البلغاري ويلي براجر تجربة مهرجان "أنتيستاتيك" للرقص المعاصر والأداء، الذي يستعد للاحتفال بمرور 20 عامًا على تأسيسه، مؤكدًا أن المهرجان يمثل تجربة مستقلة تعتمد على دعم المؤسسات الثقافية دون تدخل في الإدارة أو التوجه الفني، مما يضمن حرية الإبداع.

وأوضح براجر أن المهرجان يولي اهتمامًا خاصًا بالرقص المعاصر التجريبي وفنون الأداء القائمة على الجسد، مشيرًا إلى أهمية تجاوز التصنيفات التقليدية المرتبطة بالأجيال، والعمل على تعزيز التعاون بين الفنانين الشباب والأكبر سنًا، باعتبار أن الفن مساحة مشتركة تجمع الجميع.

وأضاف أن المهرجان ينظم كل عامين منصة للرقص البلغاري، تستضيف ما بين 13 و15 عرضًا خلال أربعة أيام، مع دعوة أمناء فنيين دوليين لاكتشاف التجارب البلغارية وإتاحة فرص مشاركتها في المهرجانات العالمية، مما يعزز من حضور الفنون البلغارية دوليًا.

وشدد براجر على أن دعم الفنانين لا يقتصر على إتاحة الفرصة لهم للعرض، بل يتضمن حصولهم على مقابل مادي عادل، مؤكدًا أن المهرجان يعتمد سياسة واضحة تقوم على دفع أجور الفرق المشاركة، إلى جانب تنظيم برامج تعليمية وورش عمل ومحاضرات، وإصدار مجلة متخصصة في الرقص المعاصر، يستعد لإطلاق نسخة باللغة الإنجليزية منها لتعزيز انتشارها دوليًا.