انطلاق أيام القاهرة لصناعة السينما مع الاحتفاء بخمسين عاماً على المهرجان

انطلقت فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما برئاسة محمد سيد عبد الرحيم ضمن الدورة 47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي ترأسه حسين فهمي، احتفاء بمرور خمسين عاماً على تأسيسه.

انطلقت اليوم الخميس أولى فعاليات الدورة الثامنة من " أيام القاهرة لصناعة السينما"، في إطار الجهود المبذولة لتطوير القطاع السينمائي ودعم المواهب الشابة من خلال تبادل الخبرات مع صناع الأفلام المحترفين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

بداية الفعاليات برؤية تطويرية للقطاع

تتزامن هذه الدورة مع الاحتفاء بمرور خمسين عاماً على تأسيس المهرجان عام 1976، حيث تؤكد الرؤية القائدة على أهمية الاستثمار في مستقبل السينما من خلال دعم الأجيال الجديدة. وقد أكد الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن الأيام تمثل امتداداً أساسياً لدور المهرجان في دعم السينما وصناعها عبر تاريخه الطويل.

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وأوضح حسين فهمي أن المهرجان كان على مدار خمسين عاماً مساحة للقاء السينمائيين وتبادل الأفكار والتجارب، والعمل الحالي يهدف إلى تطوير هذا الدور من خلال برنامج مهني يجمع الخبرات الكبيرة بالمواهب الجديدة، ويفتح أمام صناع الأفلام فرصا للتعلم والتعاون وتطوير مشروعاتهم.

ماتيو جاروني ومدحت العدل ضيوف الشرف

بدأت الفعاليات بلقاء مفتوح مع المخرج الإيطالي ماتيو جاروني، الحاصل على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر في الدورة السابعة والأربعين، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ويديره إيسي أسيب، حيث تناول أبرز محطات مسيرته السينمائية ورؤيته الإخراجية.

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ويتبع ذلك لقاء مع السيناريست مدحت العدل، الحاصل على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، تديره الناقدة ناهد صلاح، يستعرض خلاله تجربته في الكتابة السينمائية والدرامية، وأبرز المحطات التي شكلت مسيرته الإبداعية، وعلاقته بتحولات صناعة السينما المصرية على مدار العقود الماضية.

أبرز الجلسات النقاشية والبرامج التدريبية

تقدم الأيام برنامجاً مهنياً متنوعاً يجمع بين المحاضرات السينمائية المتخصصة واللقاءات الحوارية والجلسات النقاشية، إلى جانب ورش العمل والبرامج التدريبية، وتوقيع بروتوكولات التعاون والإعلان عن جوائز خاصة في إطار جهود المهرجان لتطوير مهارات العاملين بالصناعة.

ويتضمن البرنامج خلال الأيام التالية لقاءات مع عدد من أبرز صناع السينما المصرية والعالمية، من بينهم الفنان آسر ياسين، الحاصل على جائزة فاتن حمامة للتميز في الدورة السابعة والأربعين، والمخرج والكاتب الإسباني أوليفر لاشيه، والمخرج رامي إمام، ونخبة من المخرجين والمنتجين.

رحلة "القصص" إلى الأوسكار واحتفاء المهرجان

تشهد الفعاليات مجموعة من الجلسات النقاشية التي تتناول قضايا الصناعة وتحولاتها، من بينها جلسة بعنوان "من الرسائل العائلية إلى الأوسكار: فيلم "القصص" لأبو بكر شوقي يمثل مصر في الأوسكار"، بمشاركة المخرج أبو بكر شوقي، والفنانين أمير المصري وصبري فواز وأحمد كمال، وهند رضوان.

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ويدير الجلسة الناقد رامي عبد الرازق، وتتطرق إلى رحلة الفيلم من الفكرة والتجربة الشخصية إلى الشاشة، وصولا إلى اختياره لتمثيل مصر في المنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي. كما تعقد جلسة بعنوان "خمسون عاما على السجادة الحمراء: ماذا قدم مهرجان القاهرة للسينما، وماذا منحته السينما في المقابل؟" بمشاركة الفنان حسين فهمي، والمنتج محمد حفظي، والكاتب الصحفي شريف الشوباشي.

وتدير الجلسة الكاتبة الصحفية علا الشافعي، وتستعرض مسيرة المهرجان وعلاقته بتطور المشهد السينمائي المصري والعربي، وتأثيره في أجيال متعاقبة من صناع الأفلام، وما شهدته هذه العلاقة من تحولات على مدار خمسة عقود، بما يعكس الطبيعة المتكاملة للبرنامج المهني.