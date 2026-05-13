انطلاق فوج حجاج الجمعيات الأهلية من الإسماعيلية إلى المدينة المنورة

انطلق صباح اليوم الأربعاء فوج حجاج الجمعيات الأهلية من أبناء الإسماعيلية إلى المدينة المنورة، إيذانًا ببدء موسم الحج للعام 1447 ه‍ - 2026م. تم استقبال حجاج الجمعيات من أبناء الإسماعيلية من قبل اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، لتسليمهم حقائب المناسك والتأكد من تذليل كافة الإجراءات التي يقوم بها الحجاج. تم عقد عدة لقاءات وندوات صحية وندوات للحجاج وتم شرح الإرشادات الواجب اتباعها؛ للحفاظ على سلامتهم، والإجراءات التي سيخضع لها الحجاج فور وصولهم الأراضي المقدسة، وتوجيههم نحو سَلْك المسار الصحيح خلال الطواف والسعي، وحتى انتهائهم من أداء فريضة الحج.

ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، قد استقبل حجاج الجمعيات من أبناء الإسماعيلية يوم الخميس الماضي، لتسليمهم حقائب المناسك والتأكد من تذليل كافة الإجراءات التي يقوم بها الحجاج موجهًا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وكذلك المشرف على الفوج لحجاج الجمعيات هذا العام، بالمتابعة المستمرة مع سيادته للاطمئنان على أحوال الحجاج طوال فترة تواجدهم بالأراضي المقدسة. وأوضحت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية أن المؤسسة القومية للحج بوزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقوم بتنظيم قرعة حجاج الجمعيات كل عام.

وأسفرت القرعة المُنعقدة بديوان عام الوزارة عن حصة محافظة الإسماعيلية لموسم الحج لعام ١٤٤٧ هـ ٢٠٢٦م، ٤٥ حاج تابع للجمعيات الأهلية ومشرف من مديرية التضامن الاجتماعي. كما تم عقد عدة لقاءات وندوات صحية وندوات للحجاج وتم شرح الإرشادات الواجب اتباعها؛ للحفاظ على سلامتهم، والإجراءات التي سيخضع لها الحجاج فور وصولهم الأراضي المقدسة، وتوجيههم نحو سَلْك المسار الصحيح خلال الطواف والسعي، وحتى انتهائهم من أداء فريضة الحج.

كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد وجهت أعضاء البعثة الرسمية، برفع درجة الاستعداد القصوى، وتقديم أفضل الخدمات، وتذليل أي عقبات لكي يؤدي الحجاج المناسك في سهولة ويسر





