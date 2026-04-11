انطلاق منافسات الدور نصف النهائي لكأس العالم للخماسي الحديث في القاهرة بمشاركة مصرية واسعة

شهدت القاهرة انطلاق منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث، بمشاركة رياضيين من مختلف أنحاء العالم. البطولة، التي تقام على ستاد القاهرة الدولي، تشهد تنافساً كبيراً بين المشاركين، مع تأهل 9 لاعبين من كل مجموعة إلى الدور النهائي. ويشارك في البطولة لاعبون مصريون، ويتطلعون لتحقيق نتائج إيجابية في هذا الحدث الرياضي الدولي. كما تم الوقوف دقيقة حداد على روح والدة شيرين صالح، بطلة الخماسي الحديث وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري السابقة. البطولة تعتبر المرحلة الأولى من سلسلة كأس العالم لعام 2026.

انطلقت صباح اليوم السبت منافسات الدور نصف النهائي لفردي الرجال ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث، في نسختها الأولى من سلسلة بطولات كأس العالم للموسم الحالي، والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 7 إلى 13 إبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولي. يشهد هذا الحدث الرياضي البارز مشاركة واسعة من أبرز الرياضيين العالميين، حيث يتنافس المشاركون في تحديات رياضية متعددة ومتنوعة، سعياً نحو تحقيق الفوز والتأهل إلى الأدوار النهائية.

يمثل هذا الدور نصف النهائي مرحلة حاسمة في البطولة، حيث يسعى المتنافسون إلى إثبات جدارتهم وتأهيلهم إلى الدور النهائي الذي سيقام في اليوم التالي، الأحد. و يشارك في المنافسات نخبة من اللاعبين المتميزين من مختلف دول العالم، مما يضفي على البطولة طابعاً تنافسياً عالياً وإثارة لا مثيل لها. المنافسات تقام على مجموعتين، حيث يشارك في كل مجموعة 18 لاعباً. ويتأهل تسعة لاعبين من كل مجموعة للدور النهائي. تبدأ المنافسات في المجموعة الأولى بمسابقة المبارزة بالسيف في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، تليها مسابقة الحواجز، ثم السباحة، وأخيراً مسابقة الرماية بالليزر والركض مجتمعة. أما المجموعة الثانية، فتبدأ منافساتها في الساعة الثالثة عصراً بنفس الترتيب للمسابقات. وقد شهدت البطولة لفتة إنسانية مؤثرة، حيث تم الوقوف دقيقة صمت حداداً على روح والدة شيرين صالح، بطلة الخماسي الحديث وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري السابقة، وذلك قبل انطلاق منافسات الدور قبل النهائي للرجال صباح اليوم. تجدر الإشارة إلى أن البطولة تشهد مشاركة 6 لاعبين مصريين في الدور نصف النهائي للرجال. يشارك في المجموعة الأولى أحمد عبدالحميد ومصطفى أبو عامر ومعتز وائل، بينما يشارك في المجموعة الثانية مهند شعبان ومحمد حاتم ومحمد الأشقر. هذا يعكس اهتمام مصر المتزايد برياضة الخماسي الحديث وتطويرها، وتطلعها إلى تحقيق نتائج إيجابية في هذا المحفل الرياضي الدولي. ويذكر أن منافسات الدور نصف النهائي لفردي السيدات، والتي أقيمت أمس الجمعة، شهدت تأهل أربع لاعبات مصريات إلى الدور النهائي، وهن سلمى أيمن وزينة عامر وجنة الجندي وچنا عطية، مما يبرز التطور الملحوظ في مستوى الرياضة النسائية في مصر. البطولة تشهد مشاركة ما يقرب من 400 لاعباً ولاعبة من 42 دولة، مما يؤكد على أهمية هذه البطولة كملتقى رياضي عالمي يجمع بين مختلف الثقافات والرياضيين من جميع أنحاء العالم. هذه البطولة هي المرحلة الأولى من سلسلة كأس العالم لعام 2026. وستقام المرحلة الثانية في بلغاريا في الفترة من 13 إلى 17 مايو المقبل، والمرحلة الثالثة في المجر في الفترة من 9 إلى 13 يونيو المقبل. يعكس استضافة مصر لهذه البطولة التزامها بتطوير الرياضة وتقديم الدعم للرياضيين، ويعزز مكانتها كوجهة رياضية عالمية. وتشكل هذه البطولة فرصة مهمة للاعبين المصريين لتحقيق نتائج إيجابية والارتقاء بمستوياتهم، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز الوعي بأهمية الرياضة في المجتمع





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

موعد امتحانات منتصف العام الدراسى بالجامعات والمعاهد العلياحددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2025 /2026، موعد أداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بالجامعات والمعاهد وهو يوم السبت 3 يناير 2026، وتنتهى الخميس 22 يناير 2026..

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسميةأكدت وزارة التربية والتعليم أن موعد اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس رسمياً في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2026 هو السبت 24 يناير 2026

رسمياً.. إنتهاء إجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس اليوم وعودة الدراسة السبتتنتهي رسميا اليوم الخميس القادم الموافق 5 فبراير 2026 اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس

الخميس .. آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارسأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الخميس القادم الموافق 26 فبراير 2026 آخر موعد لقيام طلاب الصف الثالث الثانوي 2026 بتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس

التعليم : غداً ..آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارسأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن غداً الخميس الموافق 26 فبراير 2026 آخر موعد لقيام طلاب الصف الثالث الثانوي 2026 بتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس

النهارده كام رمضان في مصر 2026.. واعرف متى تبدأ العشر الأواخر؟النهارده كام رمضان في مصر 2026 كثر البحث عن النهارده كام رمضان في مصر 2026

