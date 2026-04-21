انطلاق محاكمة المتهمين في قضية التسمم المميت لعائلة ألمانية بإسطنبول

بدأت في مدينة إسطنبول التركية أولى جلسات محاكمة ستة متهمين في واقعة وفاة عائلة ألمانية جراء تعرضهم للتسمم بمبيدات حشرية محظورة داخل مقر إقامتهم، وسط اتهامات بإهمال جسيم وعدم الحصول على تراخيص قانونية.

شهدت مدينة إسطنبول التركية اليوم الثلاثاء انطلاق جلسات ال محاكمة الرسمية بحق ستة أشخاص متهمين بالتورط في وفاة عائلة ألمانية مكونة من أربعة أفراد، في حادثة مأساوية هزت الرأي العام الدولي والمحلي. وتعود تفاصيل القضية إلى شهر نوفمبر الماضي، حينما قررت العائلة التوجه إلى تركيا لقضاء عطلة سياحية، لكن الرحلة التي كان من المفترض أن تكون ذكرى سعيدة انتهت بكارثة إنسانية مفجعة، حيث فارق أفراد العائلة الحياة تباعاً نتيجة إصابتهم ب تسمم حاد داخل مكان إقامتهم.

ووفقاً للتحقيقات الأولية والتقارير الطبية الصادرة عقب الحادثة، تبين أن السبب المباشر للوفاة هو استنشاق مواد كيميائية شديدة السمية تستخدم كمبيدات حشرية. وأكدت المصادر القضائية أن الضحايا، وهم أب وأم وطفلاهما، تعرضوا لجرعات سامة عالية المستوى أثناء تواجدهم في الفندق، مما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية بشكل سريع ونقلهم إلى المستشفى، حيث لفظت الأم وطفلاها أنفاسهم الأخيرة في البداية، ليلحق بهم الأب بعد فترة وجيزة متأثراً بإصابته، وهو ما أثار حالة من الصدمة العميقة والحزن الشديد. وقد وجهت النيابة العامة في إسطنبول تهماً ثقيلة للمتهمين الستة، من بينهم مالك الفندق الذي كانت تقيم فيه العائلة، بالإضافة إلى صاحب شركة متخصصة في مكافحة الآفات والحشرات، حيث تشير التحقيقات إلى أن الشركة استخدمت مواد كيميائية محظورة وفتاكة بشكل عشوائي وغير مسؤول. وتأتي هذه المحاكمة وسط مطالبات بتحقيق العدالة، حيث توجه النيابة للمتهمين تهم القتل غير العمد مع إدراك العواقب المحتملة، وهي تهمة قد تصل عقوبتها في القانون التركي إلى السجن لمدة 22.5 عاماً. وكشفت وكالة الأنباء التركية أن التحقيقات أظهرت مفاجأة صادمة، حيث لم تكن الشركة المعنية بمكافحة الآفات تمتلك أي تصاريح قانونية أو تراخيص سارية المفعول لمزاولة هذا النشاط الخطير، مما يعكس غياباً تاماً للرقابة ومعايير السلامة المهنية. إن هذه المحاكمة لا تمثل فقط إجراءً قانونياً للقصاص من المتسببين في هذه الفاجعة، بل هي بمثابة رسالة تحذيرية حازمة لقطاع السياحة والخدمات في تركيا بضرورة الالتزام الصارم بمعايير الصحة والسلامة. وتتابع السلطات الألمانية القضية عن كثب من خلال قنصليتها في إسطنبول، معربة عن أملها في صدور أحكام عادلة تعكس فداحة الجرم المرتكب. وسيشهد مسار المحاكمة في الجلسات القادمة الاستماع إلى شهادات الخبراء والمختصين حول طبيعة المبيدات المستخدمة والانتهاكات الإدارية التي وقع فيها الفندق، في وقت تتطلع فيه عائلات الضحايا إلى معرفة الحقيقة الكاملة التي أدت إلى فقدان أحبائهم في تلك الليلة المأساوية، وسط تساؤلات حول كيفية غياب الرقابة على مثل هذه المنشآت الحيوية التي تستقبل آلاف السياح سنوياً





