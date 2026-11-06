انطلاق الدورة الثانية لمهرجان تيميمون الدولي للفيلم القصير بمشاركة 37 فيلماً

انطلقت فعاليات مهرجان تيميمون الدولي للفيلم القصير في الجزائر بمشاركة 37 فيلماً من 39 جنسية، بحضور لجنة تحكيم دولية وجلسات فنية متخصصة.

أعلنت مدينة تيميمون في جنوب الجزائر عن انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان تيميمون الدولي للفيلم القصير، في حدث سينمائي بارز يجمع المبدعين من مختلف أنحاء العالم. وقد شهد حفل الافتتاح حضوراً جماهيرياً كبيراً عبر المتلقين المحليين، مما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا الحدث الثقافي الذي يعزز التبادل الفني بين الجزائر والعالم.

تفاصيل المشاركة والأرقام الرسمية

تتصدر قائمة المشاركين في هذه النسخة الثانية من المهرجان لجنة التحكيم الخاصة بالأعمال القصيرة، والتي ضمت مجموعة متميزة من الأعمال الفنية التي تمثل تنوعاً ثقافياً واسعاً. فقد أكد تنظيم الدورة على مشاركة 37 فيلماً من مختلف أنحاء العالم، لتغطي هذه الأعمال نطاقاً جغرافياً واسعاً عبر 39 جنسية مختلفة، مما يجعل المنافسة قوية ومتنوعة.

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يضم المهرجان في برنامجه الرسمي مسابقة رئيسية تركز على جودة الأعمال السينمائية، بالإضافة إلى تنظيم برامج خاصة تغطي شرائح متنوعة من الجمهور المهتم بالفن السابع. كما تم حجز مساحة كبيرة لورشات تكوينية تهدف إلى تطوير المهارات الفنية للشباب، ولقاءات مهنية تتيح فرص التواصل بين الصانعين المحترفين والموهوبين الجدد.

تشكيل لجان التحكيم الدولية

تولى فيصل صاحبي، رئيس مهرجان تيميمون الدولي للفيلم القصير، قيادة هذه الجهود التنظيمية، مشيراً إلى الهيكلية الدقيقة للجان التحكيم التي تشرف على تقييم الأعمال المشاركة. وقد تم تشكيل لجنة خاصة لتقييم الروائي القصير برئاسة المخرجة الأفريقية أبولين تراوري من بوركينا فاسو، لتقييم الأعمال السردية بدقة فنية عالية.

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أما فيما يتعلق بفئة الأفلام الوثائقية، فقد تم تكليف المنتج بيدرو بيمينتا من موزمبيق برئاسة لجنة التحكيم الخاصة بها، لضمان موضوعية التقييم وبعده الواقعي. وفي نفس السياق، تولي المخرج البلغاري ديميتار ديميتروف مسؤولية الإشراف على لجنة أفلام التحريك، لتقييم الإبداعات البصرية المتقدمة.

وتشمل هيكلية التحكيم أيضاً مشاركة أسماء جزائرية وعربية وأجنبية، مما يعكس الطابع متعدد الثقافات للحدث. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين لجنة مستقلة للنوادي السينمائية ترأسها جليلة قاضي حنيفي، لضمان تغطية شاملة لأشكال الفن السينمائي المختلفة وتقييماتها الخاصة.

برامج العروض والبدايات الرسمية

بدأت عروض الأفلام في مهرجان تيميمون الدولي للفيلم القصير بشكل رسمي، مع عرض الفيلم التحريكي "السؤال" الذي يحمل العنوان الأصلي "La Question". وقد صدر هذا العمل السينمائي كإنتاج مشترك بين البرتغال وفرنسا، ويعود تاريخ إنتاجه إلى عام 2026، ليختتم فعاليات الافتتاح بمشهد فني قوي.

يستند محتوى فيلم "السؤال" بشكل أساسي إلى شهادة الصحفي هنري علاق، التي كشف فيها عن تجربته المروعة في التعذيب خلال سنة 1957. وقد اختير هذا العمل كبداية للمهرجان لرمزيته التاريخية وقدرته على استحضار الأحداث الجسيمة التي شكلت الذاكرة الجماعية، مما يضيف عمقاً سياسياً وإنسانياً للبرنامج السينمائي.