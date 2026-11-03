انطلاق فعاليات المهرجان الحادي عشر للمسرح الشبابي بشرم الشيخ

انطلاق الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بمشاركة عروض من مصر ورومانيا وورش عمل فنية في إطار تعزيز السياحة الثقافية.

تواصل الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي لل مسرح الشباب ي، الذي يرأسه المخرج والفنان مازن الغرباوي ، تنفيذ برنامجه الفني والتدريبي المكثف خلال اليوم الثالث من فعالياته. ويستهدف المهرجان الذي يُقام تحت الرعاية المباشرة لوزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، توفير منصة متخصصة لفناني ال مسرح الشباب ين من مختلف الدول.

تفاصيل العروض المسرحية والبرامج التدريبية

يتضمن الجدول اليومي تقديم ثلاثة عروض مسرحية متنوعة ضمن مسابقات المهرجان المختلفة، حيث يبدأ العرض الروماني "Puzzle" بتقديم مسابقة العروض الكبرى في تمام الساعة الخامسة مساء. وبعد ذلك، يُقدم العرض المصري "بلا أهمية" الذي يتنافس في مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية في تمام الساعة السابعة مساء.

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ويختتم اليوم الفني بعرض "سما" من مصر، والذي يشارك في مسابقة المونودراما في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء. كما يضم البرنامج التدريبي ماستر كلاس يقدمه قسطنطين كرياك، مدير مهرجان سيبيو الدولي للمسرح في رومانيا، حول موضوع "الدبلوماسية الثقافية"، وماستر كلاس آخر للمخرج مازن الغرباوي بعنوان "فن التمثيل في الميكرودراما من اللقطة للقلب".

رعاية وزارية ودعم سياحي لتعزيز المكانة الثقافية

يُنظم المهرجان للعام الخامس على التوالي بالتعاون الوثيق مع فندق دريمز بيتش كشريك مستضيف أساسي، ومع جامعة الكتاب بالعراق كشريك علمي رئيسي. ويحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة الدكتور إسماعيل كمال، بالإضافة إلى الرعاية الذهبية المقدمة من بلدية ظفار بسلطنة عمان، مما يعكس التعاون الإقليمي في المجال الثقافي.

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تتولى الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، بينما يتولى المخرج مازن الغرباوي، مؤسس المهرجان ورئيسه، قيادة الفعاليات التنفيذية. كما تحمل الدورة الحادية عشرة الحالية اسم الفنانة القديرة سهير المرشدي، وذلك تقديراً لمسيرتها الفنية الطويلة وإسهاماتها البارزة والخلود في المسرح والدراما المصرية على مدار عقود.

الأهداف الاستراتيجية وتزامن الفعاليات مع السياحة

يُقام المهرجان خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر الجاري، تحت إشراف وزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة الدكتور أحمد يوسف. ويأتي هذا التنظيم تأكيدا قويا من الدولة على دعم الفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعمل على تعزيز مكانتها الجغرافية والثقافية على خريطة السياحة العالمية الشاملة.

تتولى الدكتورة إنجي البستاوي منصب مدير عام المهرجان، مما يضمن انسيابية العمل الإداري والفني. كما تستمر فعاليات "SITFY's Open Market" التي تتيح فرصا حقيقية للتواصل وتبادل الخبرات بين المشاركين والمهتمين بالحركة المسرحية، لتعزيز شبكة العلاقات الفنية الدولية والمحلية.