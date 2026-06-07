انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء وسط تنظيم دقيق

بدأت اليوم امتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية الأزهرية في شمال سيناء لأدبي اليوم بالقرآن والحديث، وتستمر حتى 9 يوليو، بمشاركة 553 طالباً موزعين على 6 لجان.

بدأت اليوم امتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية الأزهرية في شمال سيناء ، حيث يؤدي طلاب القسم الأدبي الامتحانات في مادتي القرآن الكريم والحديث. وتستمر هذه الامتحانات وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة.

وقد صرحت مديرية المنطقة الأزهرية بأن جميع اللجان الامتحانية قد تم تجهيزها وفق المعايير المطلوبة، مع توفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم دون أي معوقات. وتشمل هذه الإجراءات التهوية الجيدة والإضاءة المناسبة وتوفير المياه والخدمات الصحية، بالإضافة إلى تعزيز الأمن والنظام داخل اللجان وخارجها. ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 553 طالبًا وطالبة، موزعين على ست لجان امتحانية في مختلف مناطق المحافظة. ومن بين هؤلاء، هناك 273 طالبًا في القسم الأدبي و280 طالبًا في القسم العلمي.

ويتم توزيع الطلاب على اللجان وفقًا للمناطق الجغرافية لتخفيف الضغط عليهم وتسهيل وصولهم إلى مقرات الامتحانات. وتشمل اللجان الامتحانية لجنتين في مدينة العريش، ولجنتين في بئر العبد، ولجنة في الشيخ زويد، ولجنة أخرى في وسط سيناء، مما يضمن تغطية شاملة لجميع مناطق المحافظة. وتجدر الإشارة إلى أن الامتحانات تجري بجدول زمني متوازن بين القسمين العلمي والأدبي، حيث يؤدي طلاب القسم العلمي امتحاناتهم يومًا ويومًا لطلاب القسم الأدبي، وذلك لتخفيف العبء على اللجان وتجنب الازدحام.

وستستمر امتحانات القسم العلمي حتى يوم الأربعاء الموافق 8 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى يوم الخميس الموافق 9 يوليو المقبل. وقد بدأت الامتحانات أمس السبت بأداء طلاب القسم العلمي امتحانات القرآن الكريم والحديث دون أي شكاوى، مما يعكس جاهزية اللجان والتنظيم الجيد من قبل إدارة المنطقة الأزهرية. وتعتبر هذه الامتحانات محطة هامة في حياة الطلاب، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي قد تمر بها البلاد، مما يتطلب تعاون جميع الأطراف لإنجاح هذه العملية التعليمية المصيرية.

ويأتي هذا في إطار الجهود المستمرة من قبل الأزهر الشريف لضمان جودة التعليم وتطوير العملية الامتحانية، حيث يتم متابعة سير الامتحانات بشكل دوري من قبل المسؤولين في المنطقة الأزهرية. وتهدف هذه المتابعة إلى التأكد من التزام جميع اللجان بالتعليمات المنظمة للامتحانات، وكذلك رصد أي مخالفات أو مشكلات قد تطرأ وحلها فورًا. كما يتم توفير الدعم النفسي للطلاب من خلال توجيههم وتوعيتهم حول كيفية التعامل مع ضغوط الامتحانات، مما يساهم في تحسين أدائهم وتحقيق نتائج أفضل.

وتعد هذه الامتحانات فرصة للطلاب لإظهار ما تعلموه خلال العام الدراسي، وتحدد مسارهم التعليمي المستقبلي في المعاهد الأزهرية أو الجامعات. من ناحية أخرى، أشاد أولياء الأمور والطلاب بالتنظيم الجيد للامتحانات هذا العام، مؤكدين على أهمية الجهود التي تبذلها إدارة المنطقة الأزهرية في توفير بيئة امتحانية مريحة ومنظمة. وأشار بعض الطلاب إلى أن الاستعدادات المبكرة والمراجعة المركزة ساعدتهم على الشعور بالثقة قبل الامتحانات. كما عبروا عن أملهم في أن تكون الأسئلة واضحة وضمن المنهج الدراسي المقرر.

وتستمر الامتحانات في الأيام القادمة بمواد أخرى تشمل الفقه والتوحيد والتفسير وغيرها من المواد الشرعية والعربية، مما يتطلب من الطلاب مواصلة التركيز والاجتهاد لتحقيق النجاح. وتعتبر هذه الامتحانات خطوة حاسمة في مسيرة الطلاب التعليمية، حيث تحدد مستقبلهم الأكاديمي والمهني





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امتحانات الثانوية الأزهرية شمال سيناء القسم الأدبي القرآن الكريم التعليم الأزهري

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