تسبب انفجار هائل في مطعم بالعاصمة الفيتنامية هانوي في مصرع 6 أشخاص وإصابة أكثر من 14 آخرين، بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين تحت الأنقاض وسط اشتباه قوي في حدوث تسرب غاز.

لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من أربعة عشر آخرين، إثر انفجار مدمر وقع داخل مطعم للأطباق الساخنة في العاصمة الفيتنامية هانوي ، في صباح اليوم الثلاثاء. وقد أدت القوة الهائلة لل انفجار إلى أضرار جسيمة بالمباني والمنازل المحيطة، حيث اشتبهت السلطات في أن يكون تسرب الغاز هو السبب الرئيسي وراء الكارثة.

وقعت الكارثة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حيث أفادت شبكة "إن بي سي" الأمريكية بأن الدوي كان مدوياً وهز المنطقة بأكملها. وأسفر الانفجار عن تحطم نوافذ المنازل المجاورة وتشقق الجدران، كما اقتلع الستائر المعدنية من إطاراتها، مما أدى إلى انهيار عدد من الأسقف المموجة والمظلات في المكان.

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تفاصيل الدمار المادي والمحلي

تسببت قوة الانفجار الهائلة في تضرر المنازل القريبة بشكل مباشر وهز المباني السكنية المجاورة، مما أثار حالة من الذعر بين السكان الذين شعروا بالصدمة من حجم الدمار. كما تناثرت كميات كبيرة من الحطام والركام في الشارع، مما حال دون مرور المركبات وزاد من صعوبة الوصول إلى موقع الحادث في البداية.

جهود الإنقاذ والبحث عن الناجين

في أعقاب الحادث مباشرة، دفعت السلطات الفيتنامية بفرق الإنقاذ المختصة إلى موقع الانفجار لنشر عمليات البحث. استخدمت الشرطة أجهزة استشعار متطورة للبحث عن ناجين محتملين تحت الأنقاض، فيما استعانت بآليات هيدروليكية ثقيلة لرفع الألواح الخرسانية الضخمة وإزالة الركام بحذر.

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وكان المطعم مكتظًا بالرواد وقت وقوع الانفجار، وهو ما زاد من المخاوف الكبرى بشأن ارتفاع عدد الضحايا المحتملين. لذلك، عملت الفرق المتخصصة على إجلاء سكان المباني المجاورة فورًا بعد تعرضها لأضرار إنشائية أثارت مخاوف جدية بشأن سلامتها الهيكلية واستقرارها.

المصابون والتحقيقات الجارية

جرى نقل أكثر من أربعة عشر مصابًا إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة والعناية الفائقة لحالتهم. وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث والمتابعة المكثفة للتعامل مع آثار الحادث واستكشاف كافة الزوايا المدمرة بحثًا عن أي آثار لحياة.

أسباب الحادث والمستقبل القانوني

بحسب ما نقلته التقارير الرسمية عن شرطة هانوي، لا تزال التحقيقات مستمرة وكثيفة لكشف الأسباب الحقيقية للانفجار وتحديد كافة الملابسات المحيطة بالحادثة. وتشير المؤشرات الأولية الأولية بقوة إلى وقوع تسرب للغاز أدى إلى الانفجار الذي تسبب في انهيار جزء من المبنى.