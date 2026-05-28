انفجار وتسرّب كيميائي قاتل في مصنع ورق بواشنطن يودي بحياة شخصين وتفقد تسعة آخرين

انفجار خزان مادة "الليكور الأبيض" داخل مصنع نيبون دايناويف في لونجفيو بواشنطن يتسبب في مقتل شخصين وإصابة آخرين، مع فقدان تسعة مشتبه بهم، ويُوصف الحادث بأنه أسوأ كارثة صناعية في تاريخ الولاية الحديث.

تسبب انفجار و تسرب كيميائي خطير داخل أحد مصانع الورق في مدينة لونجفيو بولاية واشنطن في مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح قاتلة، إلى جانب فقدان تسعة أشخاص آخرين يُعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة داخل موقع الحادث.

وقع الانفجار مساء الثلاثاء في منشأة تابعة لشركة نيبون دايناويف المتخصصة في مجال التعبئة والتغليف، حيث انتقل الخزان الضخم الذي يختزن مادة "الليكور الأبيض" إلى حالة تمزق وانفجار بعد أن تعرض للتآكل نتيجة عدم صيانته بشكل دوري. مادة الليكور الأبيض هي مادة كيميائية شديدة التآكل تُستَخدم في عمليات تصنيع الورق، وتُعَدّ خطرةً جداً عند ملامستها للجلد أو عند استنشاق أبخرتها، حيث قد تتسبب في حروق من الدرجة الثانية والثالثة ومضاعفات صحية شديدة عند التعرض للتركيزات العالية من الأبخرة.

أعلنت سلطات مدينة لونجفيو عن وفاة أحد المصابين بعد نقله إلى المستشفى، في وقت يُفاقم فيه عدم اليقين حول مصير التسعة المفقودين الآخرين، مما قد يرفع عدد القتلى إلى أحد عشر شخصاً. ووصَّف حاكم ولاية واشنطن بوب فيرجسون الحادث بأنه "قد يكون أسوأ كارثة صناعية شهدتها الولاية في العصر الحديث"، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ تواجه صعوبة بالغة نتيجة للمواد الكيميائية السامة المتسربة والتي تستوجب اتخاذ إجراءات احترازية مشددة قبل أي تدخل.

وقد أكدت الفرق المتخصصة أن الخزان لا يزال يحتوي على نحو 25 ألف جالون من الليكور الأبيض بدلاً من 90 ألف جالون كما كان قد صُرح في البداية، وهو ما أسهم في تقليل مخاطر الانفجار المستقبلي لكنه لم يزيل التهديد الكامل للمنطقة المحيطة بالمصنع. في ظل تطورات مستمرة، فتحت هيئة التحقيق الأمريكية للسلامة الكيميائية (CSB) تحقيقاً رسمياً للتحقق من ملابسات الانفجار وتحديد أسبابه، مطالبةً الشركات المشغلة بالمصانع القديمة بإجراء صيانة دورية وفحوصات دقيقة لجميع خزانات المواد الخطرة.

وقد شدد مهندسو الكيمياء على ضرورة تطبيق معايير السلامة الصارمة وتحديث البنية التحتية للمنشآت الصناعية لتفادي حوادث مماثلة في المستقبل. كما أطلقت فرق الإطفاء وإدارة الطوارئ خطة لتفريغ محتوى الخزان المتبقي بحذر، مع مراقبة مستمرة لمستوى التلوث الكيميائي في الهواء والمياه القريبة، لضمان عدم انتشار الليكور الأبيض إلى البيئة العامة.

وقد تم إنشاء منطقة أمان محيطة بالموقع لتقييد الوصول إلى الموقع ومنع أي انتشار غير مقصود للمادة السامة، مع توجيه السكان المحليين إلى اتخاذ إجراءات وقائية تشمل ارتداء معدات الحماية الشخصية وتجنب الاقتراب من المنطقة المتأثرة. الحادث يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الإشراف التنظيمي على المنشآت الصناعية وتطبيق برامج صيانة وقائية لتقليل مخاطر الكوارث الكيميائية، التي قد تتسبب في خسائر بشرية ومادية جسيمة إذا ما تُهمل





