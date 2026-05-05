انقطاع المياه في مناطق بالقاهرة والجيزة لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه في عدة مناطق بالقاهرة والجيزة لمدة 6 ساعات لإجراء أعمال إصلاحات طارئة في محطة مياه الأميرية.

أعلنت شركة مياه الشرب ب القاهرة عن انقطاع المياه في مناطق الزيتون وحدائق القبة و الأميرية والزاوية الحمراء، بالإضافة إلى شوارع الأهرام وعثمان بن عفان وإسماعيل رمزي وإبراهيم اللقاني والسباق وميدان روكسي ومتفرعاتها في مصر الجديدة.

هذا الانقطاع سيؤثر أيضًا على مناطق امتداد رمسيس 1 و 2 وعمارات التعاونيات ومساكن الجبل الأحمر ومنشية البكري، حيث ستشهد هذه المناطق ضعفًا في ضغط المياه. ويأتي هذا الإجراء نتيجة لأعمال إصلاحات طارئة وغير متوقعة في محطة مياه الأميرية، مما يستدعي إيقاف المحطة عن العمل لمدة ست ساعات. وقد حددت الشركة موعد الانقطاع من الساعة الحادية عشرة مساءً يوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026 وحتى الساعة الخامسة صباحًا يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026.

وتؤكد الشركة أن هذه الإصلاحات ضرورية لضمان استمرارية تقديم خدمة المياه عالية الجودة للمواطنين في المستقبل. وتعتذر الشركة عن أي إزعاج قد يسببه هذا الانقطاع، وتؤكد أنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء الأعمال في أقرب وقت ممكن. وقد قامت شركة مياه الشرب بالقاهرة بتعبئة جميع مواردها من معدات ومهندسين وفنيين وعمال للعمل على تسريع وتيرة الإصلاحات. كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب لتوزيعها مجانًا على المناطق المتأثرة بانقطاع المياه.

ويمكن للمواطنين طلب هذه المياه عن طريق الاتصال بالخط الساخن رقم 125 أو عبر خدمة الواتساب على الرقم 01006665125. وتدعو الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات في المناطق المذكورة إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لتأمين احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الشركة المستمرة لتحسين وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي في القاهرة، وضمان حصول جميع المواطنين على مياه نظيفة وآمنة.

وتجدر الإشارة إلى أن شبكات مياه الزيتون قد اجتازت جميع المراجعات الفنية اللازمة لتجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، مما يعكس التزام الشركة بأعلى معايير الجودة والكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، قام رئيس مياه الجيزة بزيارة مصنع المحركات بالعربية للتصنيع بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين، كما تم تدريب 50 مدرسة في الجيزة على ترشيد المياه ضمن مبادرة جيل جديد لمستقبل أخضر.

وفي سياق متصل، تابعت وزيرة الإسكان ومحافظ الأقصر منظومة مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في جميع أنحاء البلاد





