انقطاع المياه عن مناطق غرب الإسكندرية لمدة 16 ساعة بسبب كسر في خط المياه الرئيسي

أعلن عن قطع المياه عن مناطق غرب الإسكندرية لمدة تصل إلى 16 ساعة بسبب كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي، حيث تعمل فرق الطوارئ على إصلاح العطل وتوفير سيارات مياه نقية للمواطنين المتأثرين. كما تناولت التغطية أخبارًا أخرى مثل الشراكة المصرية الفرنسية للتهدئة في الشرق الأوسط، وتطورات فيروس هانتا، وزيارات وزير الصحة للمستشفيات.

قطع المياه عن عدد من المناطق غرب محافظة الإسكندرية لمدة تصل إلى 16 ساعة، اليوم الجمعة، نتيجة حدوث كسر مفاجئ بأحد خطوط المياه الرئيسية بطريق الإسكندرية – مطروح الساحلي.

وأكدت شركة مياه الشرب أن فرق الطوارئ والصيانة دفعت بأطقم فنية للتعامل السريع مع العطل والعمل على إصلاحه في أسرع وقت ممكن لإعادة ضخ المياه تدريجيًا للمواطنين. وشملت المناطق المتأثرة جميع المناطق الممتدة حتى الكيلو 21 بطريق الإسكندرية – مطروح الساحلي غرب المحافظة. وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى حدوث كسر مفاجئ بالخط الناقل للمياه بقطر 700 مم بشارع القسم على طريق الإسكندرية – مطروح الساحلي، ما استدعى فصل المياه بشكل عاجل لبدء أعمال الإصلاح وتأمين الخط.

وقدمت شركة مياه الشرب اعتذارها للمواطنين عن فترة الانقطاع، مؤكدة توفير سيارات مياه نقية بالمناطق المتأثرة لتلبية احتياجات الأهالي لحين عودة الخدمة بشكل كامل. وأوضحت الشركة أنه من المتوقع الانتهاء من أعمال الإصلاح خلال نحو 16 ساعة، على أن يبدأ ضخ المياه تدريجيًا فور الانتهاء من الصيانة وإعادة تشغيل الخط الرئيسي. وفي سياق آخر، أكدت مصادر دبلوماسية أن مصر وفرنسا تشاركان في جهود دبلوماسية مشتركة للتهدئة في منطقة الشرق الأوسط، التي تتطلع إلى تحقيق السلام.

كما تلقى وزير الصحة تقريرًا عن 27 زيارة ميدانية لمتابعة 24 مستشفى خلال الأسبوع الأول من مايو 2026، في إطار متابعة الجودة الصحية. ومن جهة أخرى، أثار فيروس هانتا قلقًا في 12 دولة، حيث تشبه أعراضه أعراض الإنفلونزا، مما دفع إلى البحث عن طرق الوقاية. كما تقدم نادي الأهلي ببلاغ للنائب العام ضد مدحت عبد الهادي، فيما أعلنت عن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة





