محكمة الأسرة المنصورة تقر انقضاء دعوى الحبس ضد أحمد عز بسبب سداد 180 ألف جنيه لمتجمد أجر الخادمة، مع تثبيت حكم محكمة المستأنف بتخفيض نفقة التوأم.

أمرت محكمة الأسرة في مدينة المنصورة اليوم، الاثنين، بانقضاء دعوى الحبس التي أقامتها الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز ، وذلك بعد أن قام محاميه بسداد كامل المبالغ المستحقة في الملفين المفتوحين ضده. جاء هذا الإجراء القانوني مباشرةً عقب الوفاء المالي لمتجمد أجر الخادمة بقيمة 180 ألف جنيه، مما أنهى النزاع القضائي الخاص بملف الخادمة بشكل نهائي في هذه المرحلة.

تفاصيل سداد متجمد أجر الخادمة وإغلاق الملف

كانت تفاصيل الدعوى قد بدأت عندما طالبت الفنانة زينة بتنفيذ حكم الحبس بحق الفنان أحمد عز لعدم سداده للمبلغ المتراكم والمتجمد الخاص بنفقة خادمة خلال فترة عام واحد. قدرت المحكمة المبلغ المطلوب سداداً بـ 180 ألف جنيه مصري، وهو الرقم الذي تمت الموافقة عليه وإقراره كقيمة نهائية للدين المستحق في هذا الجزء من القضايا العائلية.

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عقب تقديم محامٍ للفنان أحمد عز المبلغ كاملاً إلى الجهات المختصة في المحكمة، تم التحقق من صحة السداد وإكمال الإجراءات المالية المطلوبة. وبناءً على هذا السداد التام، قضت المحكمة بانقضاء الدعوى بالتصالح، مما يعني توقف إجراءات الحبس وتذليل العقبة المالية التي كانت سبباً في رفع طلب الحبس من قبل الطالبة.

تخفيض نفقة التوأم وحكم محكمة المستأنف

في تطور قانوني موازٍ وملف منفصل، تناولت محكمة مستأنف الأسرة في مدينة المنصورة الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على حكم محكمة أول درجة. كان الحكم الصادر سابقاً من محكمة أول درجة قد ألزم أحمد عز بسداد مبلغ 80 ألف جنيه كنفقة شهرية لتوأم الفنانة زينة، وهو المبلغ الذي استأنفه الملتزم بدفع النفقة معتبراً إياه مرتفعاً مقارنة بظروفه.

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قررت محكمة المستأنف في حكمها النهائي قبول الاستئناف وتعديل مبلغ النفقة الشهرية المستحقة للتوأم، حيث تم تخفيضه من 80 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه مصري. هذا القرار يمثل نقطة تحول مهمة في التزامات أحمد عز الشهرية، حيث وفر عليه 20 ألف جنيه شهرياً مقارنة بالحكم الابتدائي، وهو مبلغ يذهب مباشرة لصيانة حقوق الأولاد.

المصروفات الدراسية والأصول المالية للأبناء

إلى جانب النفقة الشهرية، أصدرت محكمة الأسرة في مدينة المنصورة حكماً آخر يتعلق بالمصروفات الدراسية لنجلي الفنانين، وهما عز الدين وزين الدين، وذلك عن العام الدراسي المحدد 2022-2023. حددت المحكمة مبلغاً إجمالياً يسدده والدهما، مقداره 23 ألفاً و304 جنيهات إسترلينية، وهو مبلغ يعادل قرابة مليون جنيه مصري وفقاً لسعر الصرف الحالي.

يُعتبر هذا الحكم استجابة لمطالبات الرعاية التعليمية للأطفال، ويؤكد على مسؤولية الأب المالية تجاه أبناءه في الجوانب الأكاديمية إلى جانب النفقة الأساسية. تم تحديد المبلغ بالجنيه الإسترليني لضمان تغطية تكاليف التعليم التي قد تكون مترابطة بعملات أجنبية أو مرتبطة بمنهج تعليمي دولي أو خاص.

السوابق القضائية وملفات الخادم السابقة

هذا ليس أول حكم بإغلاق ملف متعلق بالخادمة في هذه القضايا العائلية؛ حيث سبق أن قضت محكمة الأسرة بانقضاء دعوى حبس أخرى أقامتها زينة ضد أحمد عز. في تلك القضية السابقة، تم إغلاق الملف بنجاح عقب سداده مبلغ 570 ألف جنيه، كقيمة متجمدة لمتجمد نفقة أجر الخادمة، مما كان خطوة أولى في تسوية الالتزامات المالية.

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بتسوية الملفين الحاليين، أي متجمد الخادمة بـ 180 ألف جنيه والمصروفات الدراسية بملايين الجنيهات، يظهر الفنان أحمد عز ملتزماً بالتنفيذ الفوري للحكام القضائية لتجنب أي عقوبات سجن. يستمر العمل القضائي الآن في إطار الالتزامات الشهرية الجديدة والمحدثة، مع تركيز الجهود على تنفيذ أحكام النفقات الدراسية المستقبلية بدقة.