انقلاب ميكروباص بالضبعة يسفر عن إصابة 8 أشخاص

وقع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص أمام قرية جلالة بالضبعة، مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة. تم نقل المصابين إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي لتلقي العلاج اللازم، وقد تم تقديم الإسعافات الأولية لهم في موقع الحادث. الشرطة تباشر التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

شهدت المنطقة الواقعة أمام قرية جلالة ب الضبعة حادثاً مروعاً تمثل في انقلاب سيارة أجرة من نوع ميكروباص، مما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص ب إصابات متفاوتة الخطورة. فور تلقي غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة ب مطروح بلاغاً بالحادث، تم التحرك السريع من قبل سيارات الإسعاف المتجهة نحو موقع الانقلاب. وصل المصابون إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي، حيث تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

تتنوع الإصابات بين اشتباه في خلع بالكتف، وكدمات متفرقة بالظهر والبطن، واشتباه بكسر في الضلوع، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج، وسحجات بالجسم، وجروح قطعية بالقدم، وكدمات بالأذرع والساقين، وصولاً إلى جروح متهتكة في الكتف والساعد الأيمن مع خدوش وسحجات متفرقة. تمثلت قائمة المصابين الذين استقبلهم مستشفى رأس الحكمة المركزي في: حماد ع.م، يبلغ من العمر 37 عاماً، من محافظة القليوبية، ويعاني من اشتباه بخلع في الكتف وكدمات متفرقة في الظهر والبطن. محمد ص.ع، 24 عاماً، من محافظة الإسكندرية، مصاب باشتباه في كسر بالضلوع. محمد ع.ق، 26 عاماً، من محافظة الجيزة، يعاني من كدمات في الظهر والبطن والساقين. عبد الرحمن ح.ا، 21 عاماً، من محافظة الجيزة، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج. علاء ع.م، 26 عاماً، من محافظة قنا، مصاب بسحجات بالجسم. محمد ص.ج، 24 عاماً، يعاني من جرح قطعي في القدم اليمنى بطول 3 سنتيمترات. يوسف ع.ر، 17 عاماً، من محافظة الجيزة، مصاب بكدمات في الذراع والبطن والساقين. أحمد ج.ا، 34 عاماً، من محافظة الإسكندرية، يعاني من جرح متهتك في الكتف الأيمن وتهتك في الساعد الأيمن، بالإضافة إلى خدوش وسحجات متفرقة. وقد وفرت فرق الإسعاف الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث فور وصولها، وذلك قبل نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى رأس الحكمة المركزي لاستكمال العلاج. وقد تم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ التحقيق لمعرفة أسباب الحادث. يعكس هذا الحادث الأليم أهمية الالتزام بقواعد المرور والسلامة على الطرق، خاصة في ظل تزايد أعداد المركبات والرحلات. إن حوادث انقلاب سيارات الأجرة، وخاصة الميكروباصات، التي تحمل عدداً كبيراً من الركاب، تشكل خطراً جسيماً وتتطلب تضافر الجهود من الجهات المعنية لضمان سلامة المواطنين. تتضمن هذه الجهود تكثيف حملات التوعية المرورية، وتشديد الرقابة على صلاحية المركبات والسائقين، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للطرق والتعامل مع النقاط السوداء التي تتكرر فيها الحوادث. إن توفير بيئة آمنة للمسافرين هو مسؤولية مشتركة تتطلب وعياً وتطبيقاً صارماً للقوانين واللوائح، لتقليل الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن مثل هذه الحوادث المأساوية. كما أن الاستجابة السريعة والفعالة من قبل فرق الطوارئ والإسعاف، كما حدث في هذه الواقعة، تلعب دوراً حاسماً في إنقاذ الأرواح وتخفيف الآثار السلبية للإصابات، ويجب تقدير جهودهم وتطوير قدراتهم باستمرار





