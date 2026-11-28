تقلصت الفروق السعرية بين هواتف آيفون 18 برو ماكس المستوردة والمحلية في مصر، حيث أثرت رسوم منظومة تليفوني وضرائب التصدير على قرارات الشراء للمستهلكين المصريين.

لم يعد شراء الأجهزة المحمولة من الأسواق الخارجية يجلب للمستهلك المصري الوفورات المالية الكبيرة التي اعتاد الحصول عليها خلال السنوات السابقة، حيث شهدت الأسعار تعديلات جوهرية قلصت الفارق بين المحلي والعالمي.

أظهرت المقارنات الحديثة أن تكلفة التسجيل عبر منظومة "تليفوني" ساهمت بشكل مباشر في تقريب الفجوة السعرية بين السوق المحلية والأسواق الخارجية، مما جعل حساب التكلفة النهائية قراراً حاسماً لأي مستهلك يفكر في استيراد هاتفه القادم من الخارج.

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تحليل تكاليف آيفون 18 برو ماكس والمقارنة الإقليمي

قارن التقرير الاقتصادي الأخير سعر هاتف "آيفون 18 برو ماكس" بسعة تخزينية تبلغ 256 جيجابايت، حيث تم ربط الأسعار بين دول الصين والسعودية والإمارات العربية المتحدة مقابل سعره لدى الوكيل المحلي في مصر.

تم احتساب الضرائب القابلة للاسترداد بالإضافة إلى الرسوم المصرية المحددة للتسجيل، وأشارت النتائج النهائية إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال تحتفظ بأكبر ميزة سعرية بين الأسواق الثلاثة محل الدراسة.

في المقابل، تآكلت نسبة الوفر في الصين إلى حد كبير مقارنة بالسنوات الماضية، مع التأكيد المهم أن الأرقام التي تم عرضها لا تشمل عمولات تدبير العملة التي قد تختلف من حالة لأخرى.

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أسباب الارتفاع وتدخل الجهات الرقابية والاتحاد التجاري

يعزى تضييق الفجوة السعرية بشكل أساسي إلى رسوم التسجيل الإلزامية التي تتحملها الهواتف الواردة من الخارج عبر منظومة "تليفوني"، والتي تشكل عبئاً إضافياً على المستورد والمستهلك النهائي.

أكد رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية محمد طلعت أن هذه الرسوم تكون مستحقة عند التسجيل، في حين تدفع المصانع المحلية التي تعمل على التجميع أو التصنيع رسوماً جمركية أقل بكثير على المكونات المستوردة.

أضاف طلعت أن المصانع المحلية تدفع أيضاً ضريبة القيمة المضافة، مما يخلق بيئة تنافسية غير متكافئة نوعاً ما، عازياً الارتفاعات المتتالية في الأسعار إلى تزايد أسعار شرائح الذاكرة العشوائية ووحدات التخزين.

عزت الشعبة أسباب هذا الارتفاع إلى تنامي الطلب العالمي المرتبط بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وعدم انتظام توافر بعض المكونات الأساسية، بالإضافة إلى تحركات سعر الصرف المتداولة في السوق المحلية.

الوضع المحلي وتأثير الدراسة الحكومية على التسعير

أوضح رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بغرفة القاهرة التجارية كريم غنيم أن الهواتف المتداولة في السوق المحلية باتت تصنع أو تجمع محلياً بدرجات متفاوتة، وفقاً لمستويات التوطين المختلفة لكل شركة.

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منذ بداية العام الحالي، تم استهداف إنتاج أو تجميع 15 مليون جهاز بنهاية العام، لكن سعر أرخص هاتف ذكي مصنوع محلياً ارتفع هو الآخر إلى نحو قيم محددة سببتها الضغوط العالمية.

تطرح مفارقة مهمة نتائج التقرير، حيث تُطرح بعض الهواتف المصنعة في مصر بأسعار أقل في الأسواق الخارجية مقارنة بأسعارها داخل السوق المحلية، مما يفتح نقاشاً حول مدى استفادة المستهلك من الحوافز الممنوحة للمصنعين.

استهدف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي توجيه دراسة شاملة لتحديد محددات التسعير وربط الحوافز الممنوحة بتعميق المكون المحلي، بهدف معالجة هذه الاختلافات السعرية المقلوبة.

التوصيات النهائية وآفاق السوق المستقبلية

بين انتظار نتائج الدراسة الحكومية والتزامات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، واستمرار ضغوط الأسعار العالمية على سلاسل التوريد، يظل الحساب الدقيق للتكلفة هو المعيار الأهم.

لا يعتبر سعر الرف في المتجر الأجنبي هو الفيصل الوحيد لأي مستهلك يفكر في شراء هاتفه القادم من الخارج، بل يجب أخذ الرسوم والضرائب المحلية بعين الاعتبار بدقة.

يبقى حساب التكلفة النهائية بعد خصم أو إضافة الرسوم، هو المحك الحقيقي الذي سيحدد جدوى الاستيراد مقارنة بالشراء المحلي، خاصة مع استمرار تذبذب أسعار العملات والمكونات الإلكترونية.