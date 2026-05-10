انهاء ملف اللاعب الأجانب بالنادي الأهلي بعد انتهاء الإثارة والتعاقد مع لاعبين أجنبيين من فئة 'السوبر'

بعد تراجع نتائج الفريق على الصعيدين الأفريقي والمحلي في الموسم الحالي، أكد النادي الأهلي على التعاقد مع لاعبين أجانب من فئة السوبر لتدعيم صفوف الفريق. الأهلي يسعى لحسم ملف اللاعبين الأجانب في أقرب وقت ممكن بالتوازي مع العمل على إنهاء ملف المعارين الذين يتحمل النادي رواتبهم من أجل إفساح المجال أمام صفقات جديدة تدعم الفريق في المرحلة المقبلة.

حسمت إدارة الكرة بالنادي الأهلي قرارها بالتعاقد مع ثنائي أجنبي جديد لتدعيم صفوف الفريق الأول ل كرة القدم بداية من الموسم المقبل، وذلك ضمن خطة إعادة هيكلة ملف اللاعبين الأجانب عقب تراجع النتائج على الصعيدين الأفريقي والمحلي خلال الموسم الجاري.

في تصريحات خاصة لـ"الوطن" عن اتجاه الإدارة لإجراء تعديلات شاملة على قائمة الأجانب، أوضحت أنّ النادي استقر على التعاقد مع لاعبين أجنبيين من فئة "السوبر" لتدعيم الخط الأمامي. وأشار المصدر إلى أنّ أحد اللاعبين المرشحين يحمل الجنسية الفلسطينية، بما يسمح بقيده كلاعب محلي، إلى جانب لاعب أجنبي آخر بمواصفات فنية مميزة، لافتًا إلى دخول الأهلي في مفاوضات مع أكثر من اسم خلال الفترة الحالية.

عقب انتهاء إعارته، بالإضافة إلى رحيل المالي أليو ديانج إلى نادي فالنسيا الإسباني، بعد عدم التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده. وأضاف أنّ إدارة النادي تدرس تسويق أو إعادة إعارة الرباعي جراديشار، والمغربيين أشرف داري ورضا سليم، إلى جانب التونسي محمد الضاويkristo إلى جانب التونسي محمد علي بن رمضان والمغربي يوسف بلعمري ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد، إلا في حال تلقيهما عروضًا مناسبة ورغبتهما في الرحيل، مع تأكيد البحث عن بدائل حال حدوث ذلك، بينما ضمن المغربي أشرف بن شرقي البقاء مع الفريق بعد المستوى المميز الذي قدمه مؤخرًا.

