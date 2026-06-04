انفجرت أزمة إنسانية في جامايكا بعد توجيه تهمة القتل إلى شرطي في قضية مقتل امرأة، مما أشعل احتجاجات في جميع أنحاء البلاد. وتسارعت التحقيقات في الحادث، الذي وقع في مدينة كينغستون، عاصمة جامايكا. وقالت الشرطة إن الشرطي كان يخدع امرأة في منزلها عندما قام بقتلهم، وتم اتهامه بالجريمة. وأدت القضية إلى احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، حيث طالب المحتجون بتحقيق شامل في الحادث. وتجدر الإشارة إلى أن الحادث وقع في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما قام شرطي آخر بقتل امرأة في مدينة بورتو بليو. وقالت الشرطة إن الشرطي كان يخدع امرأة في منزلها عندما قام بقتلهم. وتسارعت التحقيقات في الحادث، الذي أدى إلى احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

أعلنت شركة لوفتهانزا للطيران الألمانية اليوم الخميس عن انهيار عجلات طائرة بوينج 787 عند إحدى بوابات الركوب بمطار فرانكفورت. وأفاد متحدث باسم الشركة أن عددا من الموظفين أصيبوا في الحادث، الذي وقع قبل أن يصعد الركاب إلى الطائرة.

وأضاف المتحدث أن أفراد الطاقم وموظفي الخدمة الأرضية كانوا على متن الطائرة وقت وقوع الحادث. وتسارعت التحقيقات في الحادث، الذي وقع في الساعة 12:45 ظهرا بتوقيت جرينتش. وتوصلت لوفتهانزا إلى أن الطائرة كانت تستعد للإقلاع باتجاه لوس أنجلوس. وتشغل لوفتهانزا حاليا طائرات من طراز بوينج 787-9، وهي الطائرة التي وقع الحادث فيها.

وتخطط الشركة للتخلص تدريجيا من الطائرات الأقل كفاءة وتبسيط أسطولها. وتجدر الإشارة إلى أن الحادث وقع في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما وقع انهيار عجلات طائرة أخرى من طراز بوينج 737-800 بمطار لندن هيثرو. وقالت شركة بوينج إنها على علم بالحادث وتوفر الدعم لشركة الطيران. ومن المتوقع أن يجرى تحقيق شامل في الحادث لتحديد الأسباب التي أدت إلى وقوعه.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة لوفتهانزا تعمل على تحسين أمان الطيران وتحقيق أقصى درجات السلامة





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انهيار عجلات طائرة لوفتهانزا بوينج 787 جامايكا احتجاجات

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